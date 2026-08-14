Santiago Niño Becerra, economista, explica que las olas de calor "harán caer más el poder adquisitivo de los salarios"

Las olas de calor no solo afectan a la salud, al turismo o a la vida diaria. También pueden terminar repercutiendo directamente en la economía de los hogares, especialmente a través del precio de los alimentos. El economista Santiago Niño Becerra ha advertido que estos episodios pueden alimentar la inflación y provocar una nueva pérdida de poder adquisitivo para los salarios.

Su análisis parte de una idea bastante sencilla: el calor extremo y la falta de agua dañan cultivos, reducen la producción y encarecen el trabajo necesario para mantenerlos. Ese aumento de costes termina trasladándose a los precios de frutas, verduras, cereales, leche y otros productos básicos.

El calor llega a la cesta

Una ola de calor puede afectar a la economía incluso mucho después de que bajen las temperaturas. Si una cosecha se pierde o produce menos, la oferta disponible disminuye. Cuando hay menos producto y la demanda se mantiene, los precios tienden a subir.

Santiago Niño Becerra, economista. / Cadena SER

El calor extremo puede perjudicar a cereales, frutas, verduras y otros cultivos, mientras que la producción de leche también puede reducirse cuando los animales sufren temperaturas demasiado elevadas. En el caso de la agricultura, el problema no está únicamente en que una planta soporte peor el calor.

También influyen la falta de agua, el deterioro del suelo y la mayor dificultad para mantener los cultivos en buenas condiciones. El Banco Central Europeo ha señalado que las olas de calor incrementan los precios de los alimentos. Según sus análisis, el episodio de calor extremo de 2022 añadió 0,7 puntos porcentuales a la inflación alimentaria europea.

Más costes para producir

Las altas temperaturas obligan a agricultores, ganaderos y empresas alimentarias a gastar más para mantener la producción. Es necesario regar con mayor frecuencia, refrigerar instalaciones, proteger los cultivos y conservar los alimentos perecederos durante el transporte y el almacenamiento.

Debido al cambio climático ya no hay lugar en el planeta a salvo de una ola de calor / Sport

Todos esos costes aparecen en distintos puntos de la cadena alimentaria. El agricultor puede pagar más por el agua o la electricidad, el transportista necesita mantener una temperatura adecuada y el supermercado debe conservar productos que se deterioran con más rapidez.

Además, cuando la producción local cae, puede ser necesario importar más alimentos desde otros países. Esa alternativa permite cubrir parte de la demanda, pero incorpora nuevos gastos de transporte, energía y logística. También expone los precios a problemas climáticos o económicos que estén ocurriendo en otros lugares.

Inflación climática

La advertencia de Niño Becerra se relaciona con un fenómeno cada vez más estudiado: la inflación climática. El concepto describe cómo los daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos terminan generando aumentos de precios.

El calor extremo puede elevar la inflación alimentaria entre 0,9 y 3,2 puntos porcentuales al año si las temperaturas continúan aumentando al ritmo actual. El impacto no es igual todos los años ni afecta a todos los productos, pero sí introduce una presión adicional en un momento en el que muchas familias ya tienen dificultades para afrontar la cesta de la compra.