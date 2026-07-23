ECONOMÍA
Santiago Niño Becerra, economista: "La cifra que pasará a los herederos de la Generación X y los millennials en los próximos 20 años será de 515.000 dólares por hogar"
El doctor en Economía ha compartido un artículo de 'Business Insider' sobre la 'Gran Transferencia de Riqueza'
Santiago Niño Becerra (Barcelona, 1951) es uno de los economistas más conocidos de nuestro país. El experto estudió en la Universidad de Barcelona, publicando una tesis doctoral titulada 'La teoría general de sistemas. Una aproximación a las unidades económicas de producción con estudio aplicado al sector siderúrgico'.
En este sector, Niño Becerra ha ocupado varios cargos y puestos en empresas. Además, el docente es catedrático de Estructura Económica y profesor en la Facultad de Economía del Instituto Químico de Sarrià de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.
No obstante, la mayor parte de la audiencia conoce al economista por sus colaboraciones en medios de comunicación. En los últimos años, Niño Becerra ha acudido a programas de radio y televisión para analizar la situación económica. Ahora, el divulgador hace lo propio para sus seguidores en redes sociales.
Recientemente, el doctor en Economía ha compartido en su cuenta de 'X' un artículo de 'Business Insider'. Durante el texto, el citado medio destaca la información presentada por Visa sobre la llamada "Gran Transferencia de Riqueza". Según la fuente, "los baby boomers poseen al menos 93 billones de dólares en activos".
Este importe es superior a la suma que posee la Generación X y los millennials juntos. Por este motivo, Niño Becerra comparte en su perfil que "la cifra que pasará a los herederos de la Generación X y los millennials en los próximos 20 años será de 36 billones de dólares. Unos 515.000 dólares por hogar heredero. Si se excluye el 1% de los hogares más ricos, cuyos patrones de gasto difieren significativamente de los de la población general".
Sin embargo, el autor señala que "el problema es que casi tres cuartas partes de quienes se espera que hereden de la generación del baby boom ya se encuentran entre el 10% más rico de la población por patrimonio neto familiar". Dicho de otro modo, el estudio reconoce que "dista mucho de ser una redistribución generalizada de la riqueza".
En este sentido, el informe publicado por Visa afirma que "estas transferencias serán muy desiguales, reforzando focos de opulencia y determinando discretamente quiénes se benefician más, y cuánto de esta ganancia inesperada".
Finalmente, la publicación determina que "para algunos, reforzará balances ya sólidos; para otros, creará el margen financiero necesario para realizar compras que se habían propuesto o estaban fuera de su alcance". Según el artículo, algunas de estas transferencias ya se están produciendo a través de ayudas familiares para la entrada de una vivienda.
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