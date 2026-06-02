Santiago Niño Becerra, economista, avisa del desajuste de las pensiones: "Las expectativas de ingresos no parece que vayan a poder sostener el sistema de pensiones con el que convivimos"

El sistema de pensiones en España necesita un reajuste. La sostenibilidad de estas preocupa especialmente por las dudas que existen sobre su viabilidad a largo plazo. Durante los años, han habido ciertos factores que han obligado a reformar el sistema, ya que el modelo actual fue construido en una realidad económica muy diferente, al igual que la demografía, donde había mayor natalidad. Los cambios en la estructura de la población y en el mercado laboral han provocado que muchos expertos consideren necesaria una revisión profunda del sistema para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Según diversos análisis, los ingresos previstos podrían no ser suficientes para sostener el modelo de pensiones tal y como se conoce actualmente. Esta circunstancia abre el debate sobre posibles reformas que permitan garantizar la protección económica de los jubilados sin comprometer la estabilidad financiera del país.

Una cuestión de tiempo y remodelación

Ante esta situación, el economista Santiago Niño Becerra ha advertido sobre las dificultades que afrontará el sistema para mantener el nivel de prestaciones actual. "Las expectativas de ingresos no parece que vayan a poder sostener el sistema de pensiones con el que convivimos”, empieza contando el economista.

El sistema público de pensiones probablemente no desaparecerá porque su eliminación total dejaría sin ingresos a millones de personas mayores o incapacitadas para trabajar, lo que generaría una situación social y económica insostenible. Por eso, aunque pueda cambiar o reformarse, se considera que el Estado siempre mantendrá algún tipo de protección para la jubilación. “El sistema de pensiones no desaparecerá porque eso supondría la miseria más absoluta para quienes no pudieran seguir trabajando, pero la realidad es tozuda: los supuestos que se hicieron para diseñar el sistema hoy no se cumplen y ya no se van a volver a cumplir jamás", afirma.

Sin embargo, el argumento principal es que el sistema se diseñó bajo unas condiciones demográficas y económicas que ya no se cumplen. En su origen había muchos trabajadores cotizando por cada pensionista, lo que hacía sostenible el modelo de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados actuales.

Santiago Niño Becerra opina sobre la tensión creciente mundial en X. / Álvaro Monge

Hoy esas condiciones han cambiado profundamente: nacen menos personas, la población envejece y la esperanza de vida ha aumentado. Esto hace que haya menos trabajadores por cada jubilado y que, además, las pensiones se paguen durante más años, lo que incrementa mucho el coste del sistema.

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Becerra afirma que esos supuestos “ya no se van a volver a cumplir jamás”, es decir, que el economista sostiene que estas tendencias demográficas son estructurales y difíciles de revertir. En consecuencia, el sistema no necesariamente desaparecerá, pero sí tendrá que adaptarse de forma importante para poder seguir siendo sostenible en el futuro, como sucede ahora que se prolongará la edad de jubilación a lso 67 años.