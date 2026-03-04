Santiago Niño Becerra, economista, avisa a los bolsillos de los españoles: "Imaginen el impacto sobre la inflación"

El conflicto en Oriente Próximo no ha hecho nada más que empezar. Este sábado, Estados Unidos e Israel atacaron de forma conjunta a Irán para acabar con el líder supremo del régimen islamista, Alí Jamenei, según información dada por el presidente Trump. Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, se reprendió la tensión.

Teherán se venga ahora atacando embajadas estadounidenses así como bases militares en respuesta a la muerte del ayatolá Alí Jameni. Esto ha tenido un impacto económico considerable, que depende principalmente del Estrecho de Ormuz, la ruta comercial de petróleo más importante del mundo.

Impacto económico en España

Aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el planeta cruza por este corredor marítimo, principalmente rumbo a los mercados asiáticos. En el caso de la Unión Europea, alrededor del 14% de sus importaciones energéticas dependen de esta zona, lo que evidencia su enorme peso geoeconómico.

Cualquier alteración en la navegación por este punto tendría un efecto inmediato en Europa y, por extensión, en España. Un bloqueo total o incluso parcial provocaría tensiones directas en el suministro y en los precios, motivo por el cual los expertos siguen con atención cada movimiento que pueda agravar la situación.

El primer impacto ya empieza a sentirse en los surtidores. El barril de petróleo ha experimentado un repunte superior al 10% en pocos días, incluso antes de que se intensificaran los ataques, trasladándose rápidamente al precio de la gasolina y el diésel. A ello se suma la presión inflacionaria, que podría reactivarse si la tensión se prolonga.

El economista Santiago Niño Becerra, profesor de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull y conocido por haber anticipado la crisis financiera de 2008, advierte de las posibles repercusiones en los bolsillos españoles. Recuerda que, históricamente, “todas las guerras, invasiones y ataques que se han producido desde el origen de los tiempos han tenido un origen económico”, subrayando que los intereses materiales suelen estar en la base de los conflictos.

Según explica, la ofensiva contra Irán “responde a un origen económico de manual”, ya que el país es uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas. Además, señala que China obtiene buena parte de su energía de países como Venezuela, Rusia e Irán, por lo que el gigante asiático figura entre los actores más afectados por la escalada actual.

“Absolutamente todas las guerras, invasiones y ataques que el planeta se han producido desde el origen de los tiempos han tenido un origen económico. El actual ataque de USA a Irán tiene un origen económico de manual", dice Becerra.

“El 18% del petróleo y el 15% del gas que llega a Europa pasa por el estrecho de Ormuz; en España entre el 5% y el 8% del petróleo y el 6% del gas dependen de esta ruta", considera el economista. “Si Ormuz quedase cerrado durante dos meses, el aumento del precio del gas sería del 130%, lo que podría suponer en España un aumento del precio de la electricidad del 35%", cierra.

Encarecimiento generalizado

Si el estrecho llegara a cerrarse, advierte el economista, la oferta global de crudo y gas se vería afectada, impulsando aún más los precios. Incluso contempla la posibilidad de ataques a infraestructuras energéticas como refinerías u oleoductos. En ese supuesto, el encarecimiento sería generalizado y difícilmente compensable por otros productores. Cita estimaciones que apuntan a que, con un cierre de dos meses, el gas podría subir hasta un 130%, lo que en España podría traducirse en un incremento de la electricidad cercano al 35%.

“Imaginen el impacto sobre la inflación, los mercados financieros, las divisas o la inversión”, señala, ironizando finalmente sobre cómo, al hablar del conflicto, todo termina girando en torno a la economía, aunque después se le añada la dimensión política.