Santiago (22 años), albañil: "El día de mañana vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción"

La albañilería es uno de los oficios más tradicionales y, pese al paso del tiempo, sigue siendo imprescindible. Es por ello que Santi, un albañil de 22 años muy activo en TikTok, ha querido hablar acerca de la estabilidad laboral que ofrece su profesión.

Un albañil explica por qué es una profesión de presente y futuro

Para comenzar, Santi explica que dada la falta de albañiles y de un claro relevo generacional, la albañilería se está convirtiendo en un oficio con muchísima demanda, y eso implica que hay una importante perspectiva de estabilidad a largo plazo.

Santi deja frases tan contundentes como que "el 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral", una estabilidad que, según defiende, no ofrecen todas las carreras universitarias.

Dicho esto, las palabras de Santi cobran fuerza si atendemos a la actual carencia de profesionales de la construcción; de hecho, según estimaciones se considera que serían necesarios unos 700.000 profesionales adicionales en dicho sector.

Pero no solo eso: según reporta la Confederación Nacional de la Construcción, estamos ante un sector claramente envejecido. Esto se debe a que la edad media de los trabajadores es de 45,1 años, mientras que el 22% de los mismos supera los 55 años.

OBREROS (ALBAÑILES) TRABAJANDO EN UNA OBRA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA O PISO EN LA CALLE VENEZUELA ( VIGO ). SECTOR CONSTRUCCION. TRABAJADORES. TRABAJO. REFORMAS. HOGAR / MARTA G. BREA / FDV

El escenario que plantean los datos es obvio: durante la próxima década podría jubilarse una parte importante de los profesionales que actualmente trabajan en el sector. Y eso abrirá puertas para muchos interesados.

De ahí las positivas perspectivas de futuro de Santi, pues este considera que aquellos que opten por la albañilería a día de hoy, se verán recompensados con muchísimo trabajo entre el que escoger y la posibilidad de ganar mucho dinero.

Albañil en una obra / archivo

Por si esto no fuera suficiente incentivo, Santi también defiende que la albañilería permite trabajar en equipo y contar con buenos horarios, algo que enfatiza para quitar el estigma de que se trabaja mucho y se gana poco en comparación.

Y en caso de que la formación sea un impedimento para muchos, Santi considera que hay grandes alternativas a una carrera universitaria: cursos gratuitos en la Fundación Laboral de la Construcción, ciclos de FP sobre edificación y demás alternativas que abren rápidamente puertas al mundo laboral.

Además, Santi también tiene claro que la Inteligencia Artificial y la robotización no serán una amenaza para la albañilería, pues se trata de una profesión que sigue requiriendo presencia física y una gran cantidad de trabajo manual.

En definitiva, Santi considera que es un momento ideal para apostar por la albañilería. La demanda es elevada, faltan profesionales y el envejecimiento del sector apunta a que durante los próximos años podrían multiplicarse las oportunidades laborales. Como mínimo, los datos muestran que se trata de una salida profesional con perspectivas muy sólidas.