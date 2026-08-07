Santi (32 años): "Invertí todos mis ahorros en un pueblo de dos habitantes. He cumplido el sueño de vivir en una casa en el medio del campo"

¿Imaginas vivir en un pueblo de solo dos habitantes? Para Santi es la realidad de su día a día. Y por elección propia. Porque cuando tenía 24 años decidió que su sueño era vivir en una casa de campo. Y ahora, con 32 años, lo ha cumplido.

Así es la vida de Santi, el joven de 32 años que vive en su casa de campo soñada

Santi explica que cuando tenía 24 años decidió invertir todos sus ahorros en una casa de un pueblo en el que solo vivían dos personas. Y sí, puede parecer un plan idílico para algunos, pero asegura que el proceso no ha sido nada sencillo.

La realidad es que ha tardado casi 10 años en poder completar todas las reformas que tenía en su mente hasta alcanzar realmente esa vivienda de campo de ensueño. Pero lo que no se puede negar es que los resultados justifican el esfuerzo.

Santi explica que al principio a muchas personas les parecía que estaba haciendo una locura. Dicho esto, sus amigos y familiares siempre creyeron en su visión, y de hecho fueron una parte fundamental en toda la construcción de su hogar soñado.

"Al principio no tenía ni cocina ni ducha", explica Santi, lo que pone de manifiesto el crudo estado en el que se encontraba la casa que compró. "Tocaba cocinar con fuego y ducharse en el río", Santi tuvo que apañárselas con los pocos recursos que tenía.

Casa Santierno / SPORT.es / Casa Santierno

El joven de 32 años también cuenta que no tenía calefacción. Para combatir el frío tenía que recurrir constantemente a la leña y, como él mismo recuerda con humor, a la compañía de su mascota.

Para alimentarse, Santi también tuvo que tirar de improvisación... y supervivencia. Señala que empezó a alimentarse de lo que le daba el huerto, y también aprendió a recolectar setas que, para él, hasta ese entonces eran completamente desconocidas.

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Santi explica que su infancia ya fue una muy vinculada al campo ya que pasaba mucho tiempo en el pueblo de origen de su familia. Seguramente su sueño derive de lo mucho que disfrutó aquella época, ya que asegura que no se arrepiente en absoluto de su inversión.

Gracias a su estilo de vida y la decisión que tomó con 24 años, Santi descubre día a día nuevos productos vinculados al campo y la vida rural y también nuevas recetas, algo que comparte activamente con sus seguidores en redes sociales.

En definitiva, la historia de Santi es la del relato de un joven que desde el principio tuvo muy claro cuál era el sueño de su vida. Y si bien el camino no fue fácil, ahora recoge los frutos de todo lo que ha sembrado en el proceso. Seguramente no todo el mundo querría llevar la vida de Santi, pero su historia sí demuestra algo bastante universal: tener claro lo que quieres puede hacer que incluso diez años de esfuerzo terminen mereciendo la pena.