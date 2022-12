Sam Bankman-Fried, el magnate de las criptomonedas, detenido en Bahamas

El arresto ha sido tras una denuncia de EEUU por el colapso de la plataforma FTX

El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas, será acusado por la Fiscalía del distrito de Nueva York de los cargos de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero, adelantó este martes The New York Times.

Bankman-Fried fue detenido este martes en Bahamas después de que el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, lo imputara.

En un tuit, Williams informó de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del Gobierno de EEUU, "en base a una acusación secreta" presentada por la fiscalía sobre la que no se dieron detalles.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.