Romualdo deja la hostelería tras 14 años y triunfa como agricultor de este fruto seco: "18.000 euros por hectárea"

Romualdo González es un agricultor granadino de Benamaurel, que hoy vive del campo, pero su vida no siempre ha estado relacionada con la agricultura. Su trayectoria ha estado marcada por trabajos distintos y por la necesidad de emigrar para ganarse la vida: "La gente se iba del pueblo porque allí no había con qué vivir. Nos fuimos todos a Levante".

Durante ese tiempo trabajó en la hostelería, la jardinería y la construcción. En total, pasó cerca de 14 años en el sector servicios y también como albañil y encofrador, una etapa que él mismo describe como muy intensa y cambiante.

Todo dio un giro de 180 grados con la crisis económica, que golpeó con fuerza al sector de la construcción y le obligó a replantearse su futuro: "Con la crisis, pues lo que es la construcción... yo me dedicaba a hacer puentes y cosas de esas y fue un fracaso y digo: 'hay que hacer cualquier cosa, hay que pensar'".

Romualdo estuvo estudiando alemán y se fue al extranjero, concretamente a Suiza, donde su estancia fue muy breve, ya que no salió como esperaba y regresó a su pueblo para probar suerte en el campo.

Tras barajar varias opciones, se inclinó por el pistacho gracias a las recomendaciones de personas de su entorno. "Romualdo, pon pistacho que esta tierra es de poner pistacho, que tenemos el clima, que este es el mejor sitio para ponerlo", le decían.

A partir de ahí, en el año 2013, el agricultor comenzó un proceso lento de aprendizaje y trabajo constante. Compró una pequeña parcela para probar, ya que "tampoco quería invertir mucho dinero" y empezó a formarse para entender bien cómo funcionaba este cultivo.

Con el tiempo, fue dando forma a su propio proyecto, apostando no solo por producir, sino también por transformar y vender directamente: "Para que nos fuese más rentable, lo hemos comercializado nosotros. Nos lo han procesado y nosotros lo hemos tostado allí en el pueblo y lo hemos vendido en bolsas".

El proceso no fue rápido, y reconoce que la rentabilidad real tardó en llegar: "Desde que yo estoy contento, contento, 11 años". Aun así, en los mejores años ha llegado a alcanzar ingresos de hasta 18.000 euros por hectárea, aunque también recuerda que los costes reducen bastante el beneficio final: "El año pasado, entre agua y abono se fueron más de 3.000 euros".

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A pesar de las dificultades, Romualdo se muestra satisfecho con el camino recorrido y con el futuro del cultivo: "Lo veo muy bueno, tremendamente bueno. Me gustaría poner un poco más, porque me gusta esto, y para que me ayude en un futuro para mi jubilación".