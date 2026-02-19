Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HACIENDA

La Renta 2026 ya tiene fecha: los plazos y novedades que debes conocer para evitar sanciones

Te contamos todas las novedades y cambios que debes conocer acerca de la declaración de la Renta 2026

María Jesús Montero

María Jesús Montero / Agencia

David Cruz

David Cruz

Un año más, la campaña de la Renta vuelve a marcar el calendario fiscal de decenas de millones de contribuyentes en España. Según ha confirmado la Agencia Tributaria, la declaración correspondiente a los ingresos de 2025 se podrá presentar entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026.

El plazo arranca el 8 de abril para la presentación online a través del servicio Renta WEB. Sin embargo, debemos tener en cuenta otras fechas importantes:

  • El servicio telefónico 'Le llamamos' comenzará el 6 de mayo (con cita previa disponible desde el 29 de abril).
  • La atención presencial en oficinas estará disponible desde el 1 de junio.

Como herramienta previa, los contribuyentes ya pueden usar Renta Web Open, un simulador que les permite calcular de forma orientativa el resultado.

Novedades y cambios de la declaración de la Renta 2026

Entre las novedades destaca un nuevo tramo en el impuesto del ahorro: las rentas del capital superiores a 300.000 euros tributarán al 30%, dos puntos más que hasta la fecha. El tipo inicial se mantiene en el 19% para los primeros 6.000 euros.

También se consolida la exención para quienes cobran el SMI. Las personas que ingresen menos de 16.576 euros no estarán obligadas a declarar y se mantiene una deducción de hasta 340 euros para salarios ligeramente superiores. Además, los perceptores de paro solo deberán presentar la declaración si superan los límites generales.

Este año siguen vigentes deducciones por eficiencia energética y movilidad eléctrica, y todas las ayudas por catástrofes quedan exentas del impuesto.

En general, no estarán obligados quienes tengan un solo pagador y no superen los 22.000 euros anuales. Sin embargo, recuerda que autónomos y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) deben siempre declarar.

