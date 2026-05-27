Una red de estafadores suplanta la identidad de los hermanos Roca para reservar en ‘El Celler’: "Estoy muy cabreado"

Jordi Roca denunció a través de sus redes sociales que una red de estafadores estaba suplantando la identidad de 'El Celler de Can Roca'. El chef, uno de los mejores pasteleros del mundo y que este mes compartió su experiencia en SPORT, afirmó que existe una organización que se estaba aprovechando a costa de los hermanos Roca.

El funcionamiento consistía en varias páginas web fraudulentas que se hacían pasar por el restaurante y solicitaban pagos anticipados para gestionar reservas inexistentes. En el vídeo compartido en redes sociales, Jordi Roca se mostró enfadado. “Hoy estoy muy cabreado. Estoy aquí para denunciar que hay una web que suplanta la identidad de ‘El Celler de Can Roca’. Se llama cellerdecanroca.info. Esta web es fraudulenta, no requerimos ningún pago para hacer ninguna reserva, por favor, máxima difusión, que estos cabrones, cada vez que denunciamos la web, la vuelven a abrir, no requerimos ningún pago, por favor, pasar de esta web”, comentó el chef.

El sistema empleado por los estafadores consiste en copiar la apariencia de la página oficial del restaurante para generar confianza entre los usuarios. Después, invierten en anuncios dentro de buscadores con el objetivo de posicionar estas webs falsas entre los primeros resultados y atraer a posibles clientes interesados en reservar mesa.

Otro detalle que ha despertado sospechas es la disponibilidad de mesas en fechas muy cercanas. Cabe destacar que los clientes, en la realidad, tienen que esperar 11 meses para ir a cenar. Los responsables de 'El Celler de Can Roca' siempre recuerdan esa antelación, por lo que encontrar huecos libres para el día siguiente resulta prácticamente imposible.

Jordi Roca / Xavi Espinosa

El Celler no te pedirá pagar con antelación

La dirección del establecimiento ha insistido en que el único sistema válido para reservar funciona a través de un calendario oficial y no exige pagos previos.

Para protegerse de este tipo de estafas, los hermanos Roca recomendaron revisar cuidadosamente la dirección web antes de realizar cualquier trámite. También aconsejaron desconfiar de dominios con extensiones poco habituales, como '.info, .org o .net', ya que la página oficial utiliza un dominio distinto y verificado.

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Disfrutar, Arzak o Grupo Azurmendi, también han denunciado casos similares relacionados con páginas falsas y reservas fraudulentas que buscan aprovecharse de la popularidad de la alta gastronomía.