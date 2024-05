La razón por la que Hacienda puede no haberte devuelto (todavía) el dinero de la Renta

Aunque el plazo de presentación de la declaración de la Renta 2023/24 se abrió el pasado mes de abril, este no finalizará hasta el próximo 1 de julio de 2024, por lo que aún queda por delante más de un mes para que presentes tu resultado económico, sobre todo si eres una de las personas que está obligada a hacerlo, ya sea por ingresos o por situación fiscal (como ocurre con los trabajadores por cuenta propia).

Ahora bien, si ya has presentado tu declaración de la Renta 2023/24 y te extraña que la Agencia Tributaria no te haya devuelto el dinero estipulado, no te preocupes. Lo cierto es que existe un periodo máximo por norma que aún no se ha alcanzado y que puede retrasar tu ingreso más de lo deseado: seis meses desde el plazo de finalización de la campaña. Es decir, hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.

El tiempo entre que presentas tu declaración de la Renta, este es revisado por la Agencia Tributaria y oficializan la devolución puede depender de una persona a otra, siempre en función a la complejidad del borrador, a la carga de trabajo que haya en la oficina de tramitación y a posibles verificaciones complementarias que se realicen.

Nunca tengas miedo por un posible retraso en el pago de tu Renta, y ten en cuenta que si se supera la fecha límite marcada el 31 de diciembre de 2024, el órgano tendrá que hacer frente a intereses.