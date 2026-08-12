Ramón Vallés, piloto: "Un alumno que quiere ser piloto tiene que gastarse entre 80 y 120 mil euros, pero todo el mundo lo consigue"

Ser piloto no es sencillo ni barato. Ramón Vallés, veterano con más de 30 años de experiencia en cabina, explica las dificultades para abrirse camino en la profesión. Y reconoce que existe una barrera de entrada muy clara: el dinero.

Ser piloto es muy caro, pero no es imposible

El piloto comenta que todo lo que utilizan aquellos que aspiran a convertirse en pilotos es verdaderamente costoso: desde los propios aviones hasta los simuladores de vuelo, toda herramienta supone un gasto que hasta cierto punto asume aquel que tiene el interés.

"Entre 80.000 y 120.000 euros para formarse como piloto", esa es la franja económica que Ramón Vallés establece para las personas que tienen interés en convertirse en pilotos profesionales. Lógicamente, son unas cifras que no todo el mundo puede permitirse.

Dicho esto, e incluso si Ramón reconoce que la barrera de entrada es elevada, también concluye que "todo el mundo lo consigue". En particular si tienen la vocación necesaria y, en palabras textuales, si "los tienen bien puestos".

A pesar de lo dicho, Ramón considera que el coste de ser piloto no debe ser el motivo por el que una persona se eche atrás. Cree que es complicado, sí, pero de nuevo enfatiza que el que realmente quiere ser piloto acaba encontrando la manera de llegar a ello.

El Chelsea no se está de nada durante su pretemporada y fleta un avión de 300 millones. / Airx.aero

Ramón también comenta que, cuando está en cabina, presta una atención especial a los niños. Sabe que es fácil hacerlos felices con pequeños detalles y que, quién sabe, una experiencia así incluso puede despertar en alguno de ellos la vocación por convertirse en piloto.

Dicho esto, más allá del dinero, lo cierto es que conseguir la licencia de piloto puede ser un proceso bastante más rápido de lo que muchos imaginan. Tal es así, que ciertos cursos intensivos permiten completar la formación en un plazo de 18 a 24 meses.

AEROPUERTO DE CASTELLÓN . AVIONES COMERCIALES . COMPAÑIA AÉREA VUELING / sport

Por otro lado, existe la licenciatura tradicional, que puede extenderse por hasta cuatro años. En estos casos, puede combinarse la licencia aeronáutica con estudios superiores en operaciones aéreas.

La realidad es que alternativas, por tanto, existen, pero lógicamente es necesario escoger la más adecuada en función, entre otros factores, de los recursos económicos disponibles. Porque motivación puede haber, pero hay que saber gestionarla en base a los fondos de cada uno.

En definitiva, para Ramón, por lo tanto, el elevado coste no convierte el objetivo en imposible: con vocación, planificación y los sacrificios necesarios, considera que es una profesión a la que se puede acabar llegar.