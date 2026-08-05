Rafael, jubilado español en Tailandia: "Pago 100 euros al mes por mi casa y 20 o 25 euros por la luz. No pago nada más"

Vivir en España es caro, sobre todo para algunos jubilados cuya pensión no da para cubrir debidamente el día a día. Es por eso que aquellos que tienen la oportunidad y el deseo como Rafael, se marchan a otro país. En su caso vive en Tailandia, y no puede estar más a gusto.

Así es la vida de jubilado de Rafael en Tailandia

El primer gran cambio en la economía de Rafael llega con lo que paga de su casa: solo 100 euros al mes en el alquiler de la vivienda. Además, paga también entre 20 y 25 euros de luz. Más allá del alquiler y la electricidad, asegura que sus gastos domésticos son muy reducidos.

Para desplazarse, Rafael tiene una motillo que utiliza tanto él como su mujer, pero de la cual asegura que "no gasta nada". Y es que además, las reparaciones que requiera no pueden salirle más baratas.

Rafael explica que hace no mucho tuvo que acudir al mecánico a que este le cambiara la cadena, las bujías, las pastillas de los frenos, a que le hicieran un cambio de aceite. Y todo eso solo le costó 25 euros.

Lo cierto es que la diferencia no puede ser más grande respecto a España. Al fin y al cabo, solamente cambiar las pastillas de freno puede suponer un gasto considerablemente más elevado.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Pero las ventajas de vivir en Tailandia para Rafael no se limitan solo a vivienda y desplazamiento, también se nota mucho en la comida. De hecho, asegura que "no gastan nada" a pesar de comer muchos días fuera.

"Yo como lo que quiero", asegura Rafael. Explica así que dependiendo de lo que le apetezca a él o a su mujer, algunos días van a un tipo de restaurante u otro. Además de que ya tienen amistades en ciertos locales a los que acuden regularmente.

El jubilado relata que hace unos días fueron justamente a un restaurante en el que principalmente se dedicaron a comer calamares y pescado. Cuando llegó el momento de pagar, la factura reflejaba solo 300 baht, que al cambio son unos 8 euros.

Una mujer mirando su pensión / archivo

El relato de Rafael refleja la importante diferencia de precios que puede existir entre España y determinadas zonas de Tailandia, especialmente en gastos como el alquiler, la restauración o el mantenimiento de un vehículo.

Su historia también muestra que trasladarse a un país con un coste de vida menor puede permitir que una pensión española dé mucho más de sí. Sin embargo, no es una decisión al alcance de todos ni está exenta de dificultades: entran en juego la familia, la salud, los visados y la adaptación a otra cultura.

No obstante, para Rafael, al menos, el cambio parece haber supuesto una vida más tranquila y con mucha menos presión económica que si se hubiera quedado en España cobrando exactamente la misma pensión.