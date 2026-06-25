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HOSTELERÍA

Una propietaria de un bar se planta y elimina el pago con tarjeta: este es el motivo que ha sorprendido a miles de clientes

"Por un café de 1,30 euros el banco gana más que yo"

Archivo - Datáfono .

Archivo - Datáfono .

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David Cruz

David Cruz

Cada vez son más los pequeños comercios que cuestionan el uso del pago con tarjeta para compras de un importe pequeño. Es el caso de Mar, propietaria de un bar, que ha decidido eliminar el datáfono de su establecimiento al considerar que las comisiones bancarias reducen al mínimo el beneficio de productos tan habituales como un café de 1,30 euros.

La hostelera sostiene que, después de descontar las comisiones por cada operación, el IVA, el coste de los suministros y el resto de gastos del negocio, el margen de beneficio es prácticamente insignificante:

"No me parece lógico seguir pagando comisiones al banco por cada café que cuesta 1,30 euros", explica bastante cabreada.

Se trata de una decisión que, como puedes imaginar, ha reabierto del debate sobre el impacto que tienen los costes de los medios de pago electrónicos en los pequeños negocios. Mar incluso asegura que prefiere fiar un café a un cliente habitual antes que asumir una nueva comisión por una operación de bajo importe.

Aunque muchos clientes creen que todos los establecimientos están obligados a aceptar el pago con tarjeta, la normativa española, al menos de momento, no impone esa obligación.

RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO BANCO

RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO BANCO / Google

Los negocios pueden decidir cobrar únicamente en efectivo siempre que informen de forma clara y visible a los clientes antes de hacer la compra o consumir el correspondiente servicio.

Lo que sí prohíbe la legislación es aplicar un recargo por pagar con tarjeta. Es decir, un establecimiento puede rechazar este método de pago, pero no cobrar más a quienes decidan emplearlo.

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En cierta medida, el pago digital sigue creciendo, al mismo tiempo que algunos empresarios defienden que el efectivo sigue siendo esencial para mantener la rentabilidad de sus negocios. El aumento de las comisiones, unido al incremento de los costes de electricidad, alquileres y amterias primas, ha obligado a muchos autónomos a replantearse si ofrecer el pago con tarjeta es sostenible para operaciones de muy bajo importe.

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