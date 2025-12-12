El problema oculto de la subida del SMI: La cantidad anual que los trabajadores dejarían de ganar por el IRPF

El aumento del SMI parece una propuesta inocua que debería beneficiar a todos aquellos trabajadores cuyo sueldo está determinado por el mínimo legal permitido.

Los sindicatos y la patronal ya hace días que discuten qué cantidad deberían subir. Los primeros defienden que el aumento debería ser del 7,5%, mientras que los empresarios apuestan por algo más moderado, pidiendo que solamente se suba el 1,5%.

Imagen de una nómina / ·

El SMI lo cobran un total de 2,5 millones de personas, aunque los datos también indican que siete millones de personas ni siquiera llegan a este mínimo porque tienen jornadas a tiempo parcial o jornadas reducidas, apuntaba el periodista Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE', donde han analizado el problema.

Esto implica que se establezca una tendencia en la que "cada vez se parece más el salario medio al salario mínimo", una situación preocupante para los intereses económicos del país ya que muestra la precariedad presente en muchos sectores, como la de las empleadas del hogar, por ejemplo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Por su parte, la experta económica Pilar García de la Granja y ha advertido que existe un problema de fondo que muchos no tienen en cuenta a la hora de pedir este incremento salarial.

Con la propuesta sindical el sueldo quedaría en 1.202 euros mensuales en 14 pagas, aunque comentaba que con ello los beneficiarios deberían pagar 5.000 euros más en cotizaciones y a la práctica el trabajador dejaría de ganar unos 1.000 euros al año.

Además, también se discute la fiscalidad asociada a este nuevo SMI que se propone, ya que en la actualidad este está exento de pagar IRPF, aunque no se descarta que finalmente se acabe obligando a abonar esta cuota para quienes lo cobran.

Una sede de la Agencia Tributaria. / ·

Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, han tenido sus más y sus menos en este tema. El problema radica en que de obligar a los trabajadores a pagar el impuesto, el sueldo neto que cobrarían se vería reducido.

Por lo pronto, el ministerio de Trabajo quiere situar el SMI por encima del 60% del sueldo medio que existe en España, algo que según la experta ya se conseguiría con la propuesta de la parte empresarial, en concreto de la CEOE y la CEPYME, ya que incluye al 90% de compañías del país.