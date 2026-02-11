Prestación universal por crianza: cómo solicitar los 200 euros al mes y requisitos

El Gobierno ha aprobado una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que incluye, entre sus objetivos, la futura implantación de una prestación universal por crianza, una ayuda económica que llegará a todas las familias de España con hijos menores de 18 años, independientemente de sus ingresos.

La prestación aún no ha sido aprobada como medida aplicable, sino que forma parte de los objetivos estratégicos del plan. Esto significa que, por el momento, no existe una norma en vigor que permita solicitarla, ya que su implantación dependerá de futuras decisiones legislativas y del desarrollo normativo correspondiente.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, explicó que esta medida se inspira en experiencias internacionales donde ayudas similares lograron disminuir la pobreza infantil de manera rápida y efectiva: "Queremos garantizar que ningún niño crezca en condiciones de vulnerabilidad extrema".

Cada familia recibirá 200 euros al mes por cada hijo a cargo, lo que supone 2.400 euros al año por menor. La idea es aliviar el creciente coste de criar a un hijo, que en España asciende de media a 758 euros al mes, según datos recientes, y que ha aumentado más del 13% en los últimos dos años debido a la subida de la vivienda, la alimentación, la educación y otros gastos cotidianos.

Requisitos para solicitar la prestación

Para poder solicitar la ayuda en un futuro, las familias deberán cumplir algunos requisitos básicos:

Tener hijos menores de 18 años a su cargo

Residir legalmente en España

Presentar documentación como el libro de familia, el certificado de empadronamiento y el DNI o NIE de los progenitores

La prestación será compatible con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital y otras subvenciones de la Seguridad Social. Esto permitirá a las familias recibir un respaldo económico adicional sin perder beneficios ya existentes.

Noticias relacionadas

Por el momento, la prestación universal por crianza aún no tiene fecha exacta de entrada en vigor, ya que su implementación dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el Gobierno ha asegurado que la medida se aplicará de manera gradual en cuanto tengan el respaldo presupuestario, priorizando a las familias más afectadas y vulnerables.