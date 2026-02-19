PRECIO LUZ
Precio de la luz para mañana, viernes 20 de febrero: las horas más baratas y más caras
Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias
Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.
En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.
La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.
El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del viernes 20 de febrero es de 28,38 euros/MWh.
Cuándo es más barata y cuándo más cara
La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 13 a 14 horas, cuando la luz se pagará a -1 euros/MWh.
La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 20 y las 21 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 100,54 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, 20 de febrero
- 00:00 a 01:00: 24,94 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 20,38 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 12,45 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 7,26 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 6,89 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 9,80 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 24,03 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 61,39 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 54,29 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 7,45 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: -0,15 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: -0,68 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: -0,93 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: -1,00 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: -0,99 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: -0,93 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: -0,29 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 9,41 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 59,10 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 93,46 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 100,54 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 96,02 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 60,07 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 38,68 euros/MWh
De 10h a 17 h... luz por menos de cero euros ¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.
Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.
- Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
- Jesús Bonilla, Santi de 'Los Serrrano', ya no puede más: "Estoy harto"
- Así es la espectacular casa de 6.000 metros de Courtois: en un bosque, blindada y vecino de Topuria y Melendi
- Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: 'Ambos han compartido la misma fotografía
- Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: 'Tiene que pagarlo...
- Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
- Un aficionado del Barça empieza un viaje de Gijón a Madrid a pie para protestar por el arbitraje: 'Espero llegar en 12 días
- Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados