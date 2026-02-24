Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions League hoyAtlético - BrujasDónde ver Atlético - BrujasMarmoushJoao CanceloLaporta MessiAchraf violaciónMultas FlickPadre PedriSorteo ChampionsHorarios GP TailandiaÁrbitro Real Madrid - BenficaBenfica PrestianniClasificación LaLiga sin VARVan AertVillarejoCuándo juega AlcarazKilian JornetMaldiniAlonso HondaLateral FlickVíctor MuñozLamine YamalBarça UEFAReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesSeguridad SocialMcEnroe AlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaElecciones Barça 2026Pedri FerranEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

PRECIO LUZ

Precio de la luz para mañana, miércoles 25 de febrero: las horas más baratas y más caras

Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias

precio luz

precio luz / AGENCIAS

Emma Ferrara

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del mañana 25 de febrero es de 29,9 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 13 a 14 horas, cuando la luz se pagará a -0,81 euros/MWh

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 19 y las 20 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 104,44 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 25 de febrero

  • De 00:00 a 01:00: 19,02 euros/MWh
  • De 01:00 a 02:00: 14,55 euros/MWh
  • De 02:00 a 03:00: 11,3 euros/MWh
  • De 03:00 a 04:00: 7,6 euros/MWh
  • De 04:00 a 05:00: 7,67 euros/MWh
  • De 05:00 a 06:00: 10,74 euros/MWh
  • De 06:00 a 07:00: 24,94 euros/MWh
  • De 07:00 a 08:00: 66,9 euros/MWh
  • De 08:00 a 09:00: 66,7 euros/MWh
  • De 09:00 a 10:00: 14,58 euros/MWh
  • De 10:00 a 11:00: 0,21 euros/MWh
  • De 11:00 a 12:00: -0,16 euros/MWh
  • De 12:00 a 13:00: -0,56 euros/MWh
  • De 13:00 a 14:00: -0,81 euros/MWh
  • De 14:00 a 15:00: -0,55 euros/MWh
  • De 15:00 a 16:00: -0,4 euros/MWh
  • De 16:00 a 17:00: 1,17 euros/MWh
  • De 17:00 a 18:00: 18,37 euros/MWh
  • De 18:00 a 19:00: 67,08 euros/MWh
  • De 19:00 a 20:00: 104,44 euros/MWh
  • De 20:00 a 21:00: 104,1 euros/MWh
  • De 21:00 a 22:00: 95,75 euros/MWh
  • De 22:00 a 23:00: 54,48 euros/MWh
  • De 23:00 a 24:00: 30,6 euros/MWh

De 11 a 17h... el precio más barato ¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
  3. Las inversiones del exportero del Barça, José Manuel Pinto, a los 50 años: 'Hoy tengo 300 instructores
  4. Hacienda lo confirma: estas personas con seguro de hogar podrán deducir más de 1.300 euros en la Renta
  5. Joan Roca, chef, desvela el mejor restaurante de Barcelona: 'Está alejado del foco
  6. Sarah Santaolalla señala a Luis Rubiales: 'Tápate un poco
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por una dorsal africana: 'Nos dejará...
  8. Alerta con el cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero

Precio de la luz para mañana, miércoles 25 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, miércoles 25 de febrero: las horas más baratas y más caras

Un hombre en Catalunya dona 275.000 euros a su hijo y Hacienda le reclama 35.750

Un hombre en Catalunya dona 275.000 euros a su hijo y Hacienda le reclama 35.750

Precio del euríbor hoy, 24 de febrero de 2026: la cuota sube

Precio del euríbor hoy, 24 de febrero de 2026: la cuota sube

Precio de la luz para hoy, martes 24 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, martes 24 de febrero: las horas más baratas y más caras

Subsidio, IMV o pensión: qué ayuda pueden solicitar las amas de casa mayores de 52 años este año

Subsidio, IMV o pensión: qué ayuda pueden solicitar las amas de casa mayores de 52 años este año

El nuevo salario mínimo en 2026 trae sorpresa en la nómina: qué cambia con el IRPF

El nuevo salario mínimo en 2026 trae sorpresa en la nómina: qué cambia con el IRPF

Esta moneda de 50 céntimos puede valer mucho dinero: fíjate en este detalle para saber si puedes venderla por más de 1.000 euros

Esta moneda de 50 céntimos puede valer mucho dinero: fíjate en este detalle para saber si puedes venderla por más de 1.000 euros

Precio del euríbor hoy, 23 de febrero de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 23 de febrero de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados