Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rodri Real MadridClasificación Tour de FranciaEtapa 18 Tour de FranciaTour de FranciaHorarios F1Ferran TorresAbuela LamineMural Ferran TorresLamine Yamal estudiosAlonsoRenee Van AstenJorge MartínMastantuonoMercado de fichajesPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaPartidos pretemporadaBarça pretemporadaCubarsí estudiosArgentinosDan BuettnerPlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin

PRECIO LUZ

Precio de la luz para mañana, jueves 23 de julio: las horas más baratas y más caras

Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias

El precio de la luz del viernes 17 de julio de 2026

El precio de la luz del viernes 17 de julio de 2026 / AGENCIAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del 23 de julio se sitúa en los 137,54 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 13 a 14 horas, cuando la luz se paga a 35,60 euros/MWh.

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 21 y las 22 horas, cuando el precio en la factura se eleva a los 255,16 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 23 de julio

  • De 00:00 a 01:00: 186,93 euros/MWh
  • De 01:00 a 02:00: 177,05 euros/MWh
  • De 02:00 a 03:00: 174,61 euros/MWh
  • De 03:00 a 04:00: 174,00 euros/MWh
  • De 04:00 a 05:00: 174,01 euros/MWh
  • De 05:00 a 06:00: 174,25 euros/MWh
  • De 06:00 a 07:00: 174,42 euros/MWh
  • De 07:00 a 08:00: 174,05 euros/MWh
  • De 08:00 a 09:00: 163,83 euros/MWh
  • De 09:00 a 10:00: 133,41 euros/MWh
  • De 10:00 a 11:00: 103,88 euros/MWh
  • De 11:00 a 12:00: 76,85 euros/MWh
  • De 12:00 a 13:00: 38,85 euros/MWh
  • De 13:00 a 14:00: 35,60 euros/MWh
  • De 14:00 a 15:00: 38,96 euros/MWh
  • De 15:00 a 16:00: 38,52 euros/MWh
  • De 16:00 a 17:00: 38,88 euros/MWh
  • De 17:00 a 18:00: 75,58 euros/MWh
  • De 18:00 a 19:00: 110,49 euros/MWh
  • De 19:00 a 20:00: 154,73 euros/MWh
  • De 20:00 a 21:00: 181,99 euros/MWh
  • De 21:00 a 22:00: 255,16 euros/MWh
  • De 22:00 a 23:00: 231,73 euros/MWh
  • De 23:00 a 24:00: 193,84 euros/MWh

¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Rocafonda inician una recogida de firmas: 'No queremos que se enfrenten los vecinos que necesitan descansar con los niños y jóvenes
  2. La aplaudida reflexión de Leo Messi: 'Nunca dudé ni di un paso atrás, iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia
  3. Es oficial: el Gobierno aprobará el Plan Auto+ con nuevas ayudas para comprar vehículos de hasta 4.500 euros en función de tres criterios acumulables
  4. La reflexión de Josep Pedrerol: 'En 'El Chiringuito' hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás
  5. Isabel Allende (83 años): 'Cada mañana desayuno un café y me siento en la cama media hora para ordenar mis pensamientos y estar agradecida
  6. La aplaudida reflexión de la leyenda del culturismo Arnold Schwarzenegger: 'La fuerza no viene de ganar, sino de cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte
  7. La reflexión de Marc Márquez: 'Yo soy autónomo, no soy una empresa. Vivo en Pozuelo de Alarcón, pero es una inversión
  8. Juan del Val (55 años): 'Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, y un vaso de agua muy, muy fría y, ya después, un café solo

Precio de la luz para mañana, jueves 23 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, jueves 23 de julio: las horas más baratas y más caras

Pedro Sánchez lo anuncia: dará préstamos de 300 millones a las pymes que innoven

Pedro Sánchez lo anuncia: dará préstamos de 300 millones a las pymes que innoven

Los expertos en pensiones coinciden: la edad de jubilación tendría que subir hasta los 73 años para garantizar su viabilidad

Los expertos en pensiones coinciden: la edad de jubilación tendría que subir hasta los 73 años para garantizar su viabilidad

Precio de la luz para hoy, miércoles 22 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 22 de julio: las horas más baratas y más caras

Gonzalo Bernardos lanza un aviso: "El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico al del paro"

Gonzalo Bernardos lanza un aviso: "El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico al del paro"

Gustavo Martínez, economista: “Es más rentable y seguro invertir en oro que en viviendas”

Gustavo Martínez, economista: “Es más rentable y seguro invertir en oro que en viviendas”

Precio de la luz para hoy, martes 21 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, martes 21 de julio: las horas más baratas y más caras

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"