Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlonsoArda GülerBernalEtapa 2 París-NizaClasificación París-NizaLeBron JamesAlcarazBreogán - BarçaBarça Atlètic - Atlético BalearesCarrera F1Holloway vs OliveiraTopuria Casa BlancaResultados Arnold Classic 2026LobatoPróximo partido BarcelonaCuándo juega AlcarazPedro SánchezMaldiniFalcaoIvan HelgueraMbappé Ester ExpósitoReal MadridAndrew JackedManifestación 8MDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

PRECIO LUZ

Precio de la luz para mañana, 9 de marzo: las horas más baratas y más caras

Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias

precio luz

precio luz / AGENCIAS

Emma Ferrara

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio de mañana, 9 de marzo, es de 119,42 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 13 a 14 horas, cuando la luz se pagará a 80,28 euros/MWh

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 19 y las 20 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 202,11 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 9 de marzo

  • 00:00 a 01:00: 115,50 euros/MWh
  • 01:00 a 02:00: 110,08 euros/MWh
  • 02:00 a 03:00: 97,10 euros/MWh
  • 03:00 a 04:00: 80,34 euros/MWh
  • 04:00 a 05:00: 82,47 euros/MWh
  • 05:00 a 06:00: 104,38 euros/MWh
  • 06:00 a 07:00: 115,26 euros/MWh
  • 07:00 a 08:00: 152,77 euros/MWh
  • 08:00 a 09:00: 156,80 euros/MWh
  • 09:00 a 10:00: 122,19 euros/MWh
  • 10:00 a 11:00: 109,19 euros/MWh
  • 11:00 a 12:00: 93,51 euros/MWh
  • 12:00 a 13:00: 84,13 euros/MWh
  • 13:00 a 14:00: 80,28 euros/MWh
  • 14:00 a 15:00: 82,30 euros/MWh
  • 15:00 a 16:00: 93,29 euros/MWh
  • 16:00 a 17:00: 98,10 euros/MWh
  • 17:00 a 18:00: 114,05 euros/MWh
  • 18:00 a 19:00: 135,36 euros/MWh
  • 19:00 a 20:00: 202,11 euros/MWh
  • 20:00 a 21:00: 197,12 euros/MWh
  • 21:00 a 22:00: 164,80 euros/MWh
  • 22:00 a 23:00: 144,02 euros/MWh
  • 23:00 a 24:00: 131,03 euros/MWh

De 13 a 14h... el precio más barato ¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una imagen desata el caos sobre el estado de salud de Sara Carbonero
  2. Martin Braithwaite, exdelantero del Barça, sorprende con su nuevo proyecto millonario: 'Pensé en cada detalle
  3. Jordi Évole opina sobre si le gustaría ver a España ganar el Mundial: 'Sería poesía ver a Trump entregando la copa al capitán español
  4. La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo
  5. Gabriel Rufián se desespera con la situación de la vivienda en España y da la solución
  6. Manifestación 8M Barcelona 2026: Recorrido, calles cortadas y afectaciones en el tráfico en el día de la mujer
  7. Paz Padilla revela lo que ocurría detrás de cámaras en Sálvame: 'Me pedían meter mierda
  8. Precio del euríbor hoy, 6 de marzo de 2026: la cuota se dispara a máximos y preocupa a los hipotecados

Precio de la luz para mañana, 9 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, 9 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 8 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 8 de marzo: las horas más baratas y más caras

La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes

La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes

Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar unas cuotas de autónomo a la Seguridad Social

Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar unas cuotas de autónomo a la Seguridad Social

Hasta 5 años más cotizados sin trabajar: la medida de la Seguridad Social para compensar la maternidad

Hasta 5 años más cotizados sin trabajar: la medida de la Seguridad Social para compensar la maternidad

Precio de la luz para hoy, 7 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 7 de marzo: las horas más baratas y más caras

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay fallos en el simulador de jubilación”

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay fallos en el simulador de jubilación”

Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: "Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30"

Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: "Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30"