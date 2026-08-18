PRECIO LUZ
Precio de la luz para hoy, viernes 4 de septiembre: las horas más baratas y más caras
Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias
Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.
En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.
La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.
El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del 4 de setiembre se sitúa en los 169,50 euros/MWh.
Cuándo es más barata y cuándo más cara
La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 12 a 13 horas, cuando la luz se pagará a 84,62 euros/MWh.
La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 21 y las 22 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 252,31 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, 4 de septiembre
- De 00:00 a 01:00: 215,37 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 213,18 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 207,57 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 195,31 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 191,90 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 190,34 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 184,65 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 193,85 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 199,21 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 158,62 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 113,55 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 90,20 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 84,62 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 85,74 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 88,99 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 90,01 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 101,96 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 143,92 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 188,10 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 203,64 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 237,59 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 252,31 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 221,46 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 215,88 euros/MWh
¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.
Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.
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