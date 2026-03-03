Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones Barça 2026
Precio de la luz para hoy, martes 3 de marzo: las horas más baratas y más caras

Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias

precio luz

precio luz / AGENCIAS

Emma Ferrara

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio de mañana, 3 de marzo, es de 28,43 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 15 a 16 horas, cuando la luz se pagará a 0,93 euros/MWh

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 20 y las 21 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 93,35 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 3 de marzo

  • 00:00 a 01:00: 34,41 euros/MWh
  • 01:00 a 02:00: 29,20 euros/MWh
  • 02:00 a 03:00: 24,28 euros/MWh
  • 03:00 a 04:00: 23,00 euros/MWh
  • 04:00 a 05:00: 23,00 euros/MWh
  • 05:00 a 06:00: 25,29 euros/MWh
  • 06:00 a 07:00: 30,20 euros/MWh
  • 07:00 a 08:00: 35,54 euros/MWh
  • 08:00 a 09:00: 34,30 euros/MWh
  • 09:00 a 10:00: 22,82 euros/MWh
  • 10:00 a 11:00: 6,94 euros/MWh
  • 11:00 a 12:00: 3,38 euros/MWh
  • 12:00 a 13:00: 1,93 euros/MWh
  • 13:00 a 14:00: 1,19 euros/MWh
  • 14:00 a 15:00: 1,04 euros/MWh
  • 15:00 a 16:00: 0,93 euros/MWh
  • 16:00 a 17:00: 3,06 euros/MWh
  • 17:00 a 18:00: 12,84 euros/MWh
  • 18:00 a 19:00: 37,12 euros/MWh
  • 19:00 a 20:00: 87,06 euros/MWh
  • 20:00 a 21:00: 93,35 euros/MWh
  • 21:00 a 22:00: 62,33 euros/MWh
  • 22:00 a 23:00: 52,91 euros/MWh
  • 23:00 a 24:00: 36,24 euros/MWh

De 12 a 15h... el precio más barato ¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.

