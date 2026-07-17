Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen España ArgentinaEspaña - ArgentinaDinero final MundialFerran TorresCelebración España CibelesTatuaje CucurellaMáximos goleadores EspañaPalmarés MundialesGol Iniesta MundialHermano LaminePadre LamineMundial 2030ShakiraMemes España ArgentinaClasificación Tour de FranciaVingegaardEtapa 16 Tour de FranciaLeo MessiLamine Yamal RocafondaPlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin

PRECIO LUZ

Precio de la luz para hoy, lunes 20 de julio: las horas más baratas y más caras

Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias

El precio de la luz del domingo 19 de julio de 2026

El precio de la luz del domingo 19 de julio de 2026 / AGENCIAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del 20 de julio se sitúa en los 131,36 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 16 a 17 horas, cuando la luz se paga a 63,14 euros/MWh.

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 21 y las 22 horas, cuando el precio en la factura se eleva a los 178,76 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 20 de julio

  • De 00:00 a 01:00: 164,31 euros/MWh
  • De 01:00 a 02:00: 159,82 euros/MWh
  • De 02:00 a 03:00: 158,94 euros/MWh
  • De 03:00 a 04:00: 158,64 euros/MWh
  • De 04:00 a 05:00: 159,04 euros/MWh
  • De 05:00 a 06:00: 161,70 euros/MWh
  • De 06:00 a 07:00: 172,00 euros/MWh
  • De 07:00 a 08:00: 176,25 euros/MWh
  • De 08:00 a 09:00: 160,82 euros/MWh
  • De 09:00 a 10:00: 121,45 euros/MWh
  • De 10:00 a 11:00: 97,63 euros/MWh
  • De 11:00 a 12:00: 85,56 euros/MWh
  • De 12:00 a 13:00: 81,74 euros/MWh
  • De 13:00 a 14:00: 80,00 euros/MWh
  • De 14:00 a 15:00: 77,09 euros/MWh
  • De 15:00 a 16:00: 64,39 euros/MWh
  • De 16:00 a 17:00: 63,14 euros/MWh
  • De 17:00 a 18:00: 78,11 euros/MWh
  • De 18:00 a 19:00: 103,85 euros/MWh
  • De 19:00 a 20:00: 137,24 euros/MWh
  • De 20:00 a 21:00: 167,00 euros/MWh
  • De 21:00 a 22:00: 178,76 euros/MWh
  • De 22:00 a 23:00: 177,08 euros/MWh
  • De 23:00 a 00:00: 168,18 euros/MWh

¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Punto final a la temporada de 'La Revuelta'
  2. Los vecinos de Rocafonda inician una recogida de firmas: 'No queremos que se enfrenten los vecinos que necesitan descansar con los niños y jóvenes
  3. Al descubierto la mujer que podría haber conquistado a Carlos Alcaraz: exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y empresaria
  4. Juan del Val (55 años): 'Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, y un vaso de agua muy, muy fría y, ya después, un café solo
  5. Rafa Mujica, exjugador del FC Barcelona, opina sobre Cucurella: 'Es un jugador que siempre cumple porque es un trabajador
  6. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: prohibido subir al ascensor con tu perro según el artículo 7.2
  7. La aplaudida reflexión de Leo Messi: 'Nunca dudé ni di un paso atrás, iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia
  8. La aplaudida reflexión de la leyenda del culturismo Arnold Schwarzenegger: 'La fuerza no viene de ganar, sino de cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte

Precio de la luz para hoy, lunes 20 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, lunes 20 de julio: las horas más baratas y más caras

Ignacio Solsona, abogado, sobre el aumento de la pensión: "Por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%"

Ignacio Solsona, abogado, sobre el aumento de la pensión: "Por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%"

Niño Becerra, economista, sobre la nueva tasa de productos extracomunitarios: "Solo servirá para una cosa"

Niño Becerra, economista, sobre la nueva tasa de productos extracomunitarios: "Solo servirá para una cosa"

Es oficial: las celebraciones por una final del Mundial podrán acarrear multas de hasta 3.000 euros

Es oficial: las celebraciones por una final del Mundial podrán acarrear multas de hasta 3.000 euros

Precio de la luz para hoy, domingo 19 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, domingo 19 de julio: las horas más baratas y más caras

Sergi Torrens, experto en finanzas: "La cuenta de ahorro que abriste a tu hijo le está haciendo perder dinero"

Sergi Torrens, experto en finanzas: "La cuenta de ahorro que abriste a tu hijo le está haciendo perder dinero"

Confirmado: puedes cobrar el 100% de tu base reguladora desde el primer día de baja, pero solo si tu convenio lo permite

Confirmado: puedes cobrar el 100% de tu base reguladora desde el primer día de baja, pero solo si tu convenio lo permite

Precio de la luz para hoy, sábado 18 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, sábado 18 de julio: las horas más baratas y más caras