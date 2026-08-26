Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Real SociedadAlineación Real Madrid hoyDónde ver Real Madrid - Real SociedadHomenaje campeones del mundoÁlvaro CortésJulián ÁlvarezLamine YamalVuelta a España hoyEtapa 6 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyMercado FichajesLiverpool - MadridSorteo Champions League horarioPosibles rivales Barça ChampionsEquipos españoles ChampionsRafa Nadal padreDónde ver UTMBBarcelona - Athletic horarioJoan PradellsChris BumsteadSergio RamosPerico DelgadoFedererFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembre 2026Outdoor
instagramlinkedin

PRECIO LUZ

Precio de la luz para hoy, jueves 27 de agosto: las horas más baratas y más caras

Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias

El precio de la luz del jueves 27 de agosto de 2026

El precio de la luz del jueves 27 de agosto de 2026 / AGENCIAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 14,87 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 73 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del 27 de agosto se sitúa en los 110,84 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 15 a 16 horas, cuando la luz se pagará a 0,51 euros/MWh.

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 22 y las 23 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 182,85 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 27 de agosto

  • 00:00 - 01:00, 176,42 €/MWh
  • 01:00 - 02:00, 174,69 €/MWh
  • 02:00 - 03:00, 174,02 €/MWh
  • 03:00 - 04:00, 172,48 €/MWh
  • 04:00 - 05:00, 166,28 €/MWh
  • 05:00 - 06:00, 159,03 €/MWh
  • 06:00 - 07:00, 169,99 €/MWh
  • 07:00 - 08:00, 175,72 €/MWh
  • 08:00 - 09:00, 176,12 €/MWh
  • 09:00 - 10:00, 158,1 €/MWh
  • 10:00 - 11:00, 94,61 €/MWh
  • 11:00 - 12:00, 17,89 €/MWh
  • 12:00 - 13:00, 3,34 €/MWh
  • 13:00 - 14:00, 1,4 €/MWh
  • 14:00 - 15:00, 0,94 €/MWh
  • 15:00 - 16:00, 0,51 €/MWh
  • 16:00 - 17:00, 0,67 €/MWh
  • 17:00 - 18:00, 1,94 €/MWh
  • 18:00 - 19:00, 20,37 €/MWh
  • 19:00 - 20:00, 112 €/MWh
  • 20:00 - 21:00, 173,11€/MWh
  • 21:00 - 22:00, 181,2€/MWh
  • 22:00 - 23:00, 182,55€/MWh
  • 23:00 - 24:00, 166,85€/MWh

¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Romay, exjugador de baloncesto: “Mi número de la Seguridad Social es gallego porque toda mi etapa en el Real Madrid fue sin cotizar. No fue hasta que me fui al OAR Ferrol cuando empezaron a cotizar a Hacienda”
  2. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, alerta del cambio de la Seguridad Social a partir de septiembre: 'Ahora la responsabilidad la tienes tú
  3. José Elías, empresario: 'Me gasto entre 250.000 y 300.000 euros en montar cada supermercado de La Sirena, de cada uno solo me queda un beneficio de 30.000 euros al año
  4. Juanma Lorente, abogado laboralista, alerta sobre la vía legal que permite dejar el trabajo con indemnización y derecho a paro: 'Aprovecha esta situación
  5. Rodri, electricista: 'La gente se deja 100.000 euros en reformar la casa, quitar los suelos... y luego no se gastan el dinero en cambiar la instalación eléctrica
  6. Iván (84 años) vive aislado en la Patagonia rodeado de montañas: 'La soledad no existe, me gusta estar conmigo
  7. Vicente del Bosque: 'Lamine Yamal es un jugador muy atractivo. Tiene todo para ser un excelente jugador y lo va a ser. Da gusto verle: la profundidad, la conducción, la manera cómo abre el campo…
  8. La DGT prepara un cambio en el carnet que muchos conductores llevan años esperando

Precio de la luz para hoy, jueves 27 de agosto: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, jueves 27 de agosto: las horas más baratas y más caras

Un experto destapa el error que muchos cometen con el aire acondicionado y puede hacerte gastar más

Un experto destapa el error que muchos cometen con el aire acondicionado y puede hacerte gastar más

La Seguridad Social alerta: el beneficiario puede dejar de cobrar la pensión de viudedad si deja de cumplir determinados requisitos

La Seguridad Social alerta: el beneficiario puede dejar de cobrar la pensión de viudedad si deja de cumplir determinados requisitos

Precio de la luz para hoy, miércoles 26 de agosto: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 26 de agosto: las horas más baratas y más caras

Antón Díez, economista: "Tenemos una pirámide demográfica invertida en la que hay mucha gente jubilándose, accediendo al sistema de pensiones y hay poca gente cotizando"

Confirmado por la Seguridad Social: varios bancos adelantan el pago de las pensiones en agosto de 2026

Confirmado por la Seguridad Social: varios bancos adelantan el pago de las pensiones en agosto de 2026

Diego, conductor de ambulancia: "Cobro 2.300 euros por 24 horas trabajando seis días al mes"

José Elías desvela cuánto dinero hay que invertir para abrir una La Sirena y cuánto gana después

José Elías desvela cuánto dinero hay que invertir para abrir una La Sirena y cuánto gana después