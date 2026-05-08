Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado Real MadridPelea Tchouaméni ValverdeValverdeVíctor MuñozEstrasburgo - Rayo VallecanoHapoel - Real MadridBOELuis EnriqueQuinta plaza ChampionsFinal 8 Hockey PatinesDays of Play 2026Prestaciones socialesEtapas Giro de Italia 2026Etapa 6 Vuelta a España femeninaClasificación La VueltaJódar - Borges horarioSimeoneEspaña - Francia Europeo sub-17Final ChampionsTransvulacaniaHorarios MotoGPUFCFinal Four EuroligaHorario Barcelona - Real MadridRúa BarçaBarcelona Final Champions FemeninaZegama Aizkorri 2026Pitu AbelardoMultas tráficoMadre ValverdeManolo Lama
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Precio de la gasolina y diésel hoy, 8 de mayo: estas son las gasolineras más baratas en España

Te detallamos los precios más baratos de la gasolina y el diésel en las gasolineras de España

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Emma Ferrara

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre unas gasolineras y otras. Tras meses de cifras elevadas, los precios han registrado ligeras bajadas en algunas zonas, aunque siguen siendo un gasto importante para los conductores.

El precio final del carburante varía mucho, dependiendo de la zona, la marca de la estación y los aditivos que usan. Por eso no es raro que muchos conductores busquen formas de ahorrar: comparar precios, planificar mejor sus rutas o repostar en gasolineras más económicas se ha convertido en algo casi habitual.

A todo esto se suma la incertidumbre en el mercado internacional, con las tensiones de Irán que afectan a la producción y transporte de petróleo. Aunque España no depende directamente de esa ruta, cualquier problema en la oferta mundial puede acabar reflejándose en los precios de los surtidores.

Precio de la gasolina y diésel hoy en Península y Baleares

  • Sin Plomo 95: 1,551€/l
  • Sin Plomo 98: 1,723€/l
  • Gasóleo A: 1,730€/l
  • Gasóleo A+: 1,819€/l
  • Gasóleo B: 1,407€/l
  • Gasóleo C: 1,438€/l

Precios medios de las principales marcas

Repsol

  • Sin Plomo 95: 1,591€/l
  • Sin Plomo 98: 1,726€/l
  • Gasóleo A: 1,715€/l
  • Gasóleo A+: 1,682€/l

Moeve

  • Sin Plomo 95: 1,565€/
  • Sin Plomo 98: 1,664€/l
  • Gasóleo A: 1,669€/l
  • Gasóleo A+: 1,747/l

BP

  • Sin Plomo 95: 1,530€/l
  • Sin Plomo 98: 1,667€/l
  • Gasóleo A: 1,592€/l
  • Gasóleo A+: 1,686/l

Galp

  • Sin Plomo 95: 1,527€/
  • Sin Plomo 98: 1,671€/l
  • Gasóleo A: 1,617€/l
  • Gasóleo A+: 1,702€/l

Shell

  • Sin Plomo 95: 1,527€/l
  • Sin Plomo 98: 1,648€/l
  • Gasóleo A: 1,643€/l
  • Gasóleo A+: 1,728€/l

Alcampo

  • Sin Plomo 95: 1,401€/l
  • Sin Plomo 98: 1,542€/l
  • Gasóleo A: 1,583€/l
  • Gasóleo A+: 1,622€/l

BonArea

  • Sin Plomo 95: 1,391€/l
  • Sin Plomo 98: 1,443€/l
  • Gasóleo A: 1,562€/l

Ballenoil

  • Sin Plomo 95: 1,437€/l
  • Gasóleo A: 1,627€/l
  • Gasóleo A+: 1,606€/l
Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife

Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife / El Día

Al final, llenar el depósito sigue siendo un gasto que se nota en el bolsillo, por lo que mirar precios y organizar bien los repostajes se ha vuelto en una rutina tan importante.

¿Qué es el Brent y por qué es importante?

El Brent es uno de los principales petróleos de referencia del mundo y sirve como indicador para fijar el precio del crudo en los mercados internacionales. Procede del Mar del Norte, entre Reino Unido y Noruega, y su cotización se utiliza como benchmark para gran parte del petróleo que se comercializa en Europa, África y Oriente Medio.

Se trata de un crudo relativamente ligero y con bajo contenido en azufre, lo que facilita su refinado y lo convierte en una referencia habitual en los mercados energéticos.

Su importancia radica en que marca la tendencia del precio del petróleo a nivel global, lo que acaba influyendo directamente en el coste de los combustibles, el transporte y la energía.

Noticias relacionadas

Cuando el Brent sube, suele trasladarse al precio de la gasolina o el diésel y puede presionar al alza la inflación; cuando baja, alivia los costes energéticos. Por eso gobiernos, empresas y mercados financieros siguen de cerca su evolución, ya que actúa como un termómetro de la economía y de la estabilidad geopolítica mundial.

TEMAS

  1. Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
  2. Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
  3. Encuentran sin vida en un coche a la cantante gallega Seila Esencia, tras 15 días desaparecida
  4. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  5. Multado con 200 euros un conductor que iba a la velocidad permitida y conducía solo: la Guardia Civil avisa a los conductores por esta infracción
  6. Sebastián Ramírez, abogado laboralista: 'No entregues la baja voluntaria, presenta el autodespido
  7. Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: 'Los riesgos del Hantavirus...
  8. Max Sandí, experto en mascotas: 'El 'no' más efectivo es el que menos se utiliza

Precio de la gasolina y diésel hoy, 8 de mayo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 8 de mayo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, 8 de mayo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 8 de mayo: las horas más baratas y más caras

José Portillo, agricultor, tras reinventarse en el campo: "Antes me pagaban 100 euros por hectárea, ahora me dan 1.900"

José Portillo, agricultor, tras reinventarse en el campo: "Antes me pagaban 100 euros por hectárea, ahora me dan 1.900"

Las predicciones del Mundial: ¡Francia ganaría la final a España!

Las predicciones del Mundial: ¡Francia ganaría la final a España!

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "No solicites la jubilación anticipada dos años antes"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "No solicites la jubilación anticipada dos años antes"

Una española que vive en China explica por qué no hay problemas con la vivienda: "Es mucho más fácil que en Barcelona"

Una española que vive en China explica por qué no hay problemas con la vivienda: "Es mucho más fácil que en Barcelona"

Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones

Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones

Precio del euríbor hoy, 7 de mayo de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 7 de mayo de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados