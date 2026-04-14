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ECONOMÍA

Precio de la gasolina y diésel hoy, 14 de abril: estas son las gasolineras más baratas en España

Te detallamos los precios más baratos de la gasolina y el diésel en las gasolineras de España

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Emma Ferrara

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre unas gasolineras y otras. Tras meses de cifras elevadas, los precios han registrado ligeras bajadas en algunas zonas, aunque siguen siendo un gasto importante para los conductores.

El precio final del carburante varía mucho, dependiendo de la zona, la marca de la estación y los aditivos que usan. Por eso no es raro que muchos conductores busquen formas de ahorrar: comparar precios, planificar mejor sus rutas o repostar en gasolineras más económicas se ha convertido en algo casi habitual.

A todo esto se suma la incertidumbre en el mercado internacional, con las tensiones de Irán que afectan a la producción y transporte de petróleo. Aunque España no depende directamente de esa ruta, cualquier problema en la oferta mundial puede acabar reflejándose en los precios de los surtidores.

Precio de la gasolina y diésel hoy en Península y Baleares

  • Sin Plomo 95: 1,543€/l
  • Sin Plomo 98: 1,692€/l
  • Gasóleo A: 1,859€/l
  • Gasóleo A+: 1,946€/l
  • Gasóleo B: 1,497€/l
  • Gasóleo C: 1,495€/l

Precios medios de las principales marcas

Repsol

  • Sin Plomo 95: 1,554€/l
  • Sin Plomo 98: 1,684€/l
  • Gasóleo A: 1,824€/l
  • Gasóleo A+: 1,739€/l

Moeve

  • Sin Plomo 95: 1,546€/
  • Sin Plomo 98: 1,645€/l
  • Gasóleo A: 1,752€/l
  • Gasóleo A+: 1,828/l

BP

  • Sin Plomo 95: 1,508€/l
  • Sin Plomo 98: 1,645€/l
  • Gasóleo A: 1,653€/l
  • Gasóleo A+: 1,749€/l

Galp

  • Sin Plomo 95: 1,512€/
  • Sin Plomo 98: 1,658€/l
  • Gasóleo A: 1,705€/l
  • Gasóleo A+: 1,797€/l

Shell

  • Sin Plomo 95: 1,516€/l
  • Sin Plomo 98: 1,637€/l
  • Gasóleo A: 1,726€/l
  • Gasóleo A+: 1,811€/l

Alcampo

  • Sin Plomo 95: 1,398€/l
  • Sin Plomo 98: 1,516€/l
  • Gasóleo A: 1,679€/l
  • Gasóleo A+: 1,721€/l

BonArea

  • Sin Plomo 95: 1,390€/l
  • Sin Plomo 98: 1,465€/l
  • Gasóleo A: 1,716€/l

Ballenoil

  • Sin Plomo 95: 1,456€/l
  • Gasóleo A: 1,765€/l
  • Gasóleo A+: 1,718€/l
Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife

Una persona pone gasolina en una estación de servicio de Tenerife / El Día

Al final, llenar el depósito sigue siendo un gasto que se nota en el bolsillo, por lo que mirar precios y organizar bien los repostajes se ha vuelto en una rutina tan importante.

¿Qué es el Brent y por qué es importante?

El Brent es uno de los principales petróleos de referencia del mundo y sirve como indicador para fijar el precio del crudo en los mercados internacionales. Procede del Mar del Norte, entre Reino Unido y Noruega, y su cotización se utiliza como benchmark para gran parte del petróleo que se comercializa en Europa, África y Oriente Medio.

Se trata de un crudo relativamente ligero y con bajo contenido en azufre, lo que facilita su refinado y lo convierte en una referencia habitual en los mercados energéticos.

Su importancia radica en que marca la tendencia del precio del petróleo a nivel global, lo que acaba influyendo directamente en el coste de los combustibles, el transporte y la energía.

Noticias relacionadas

Cuando el Brent sube, suele trasladarse al precio de la gasolina o el diésel y puede presionar al alza la inflación; cuando baja, alivia los costes energéticos. Por eso gobiernos, empresas y mercados financieros siguen de cerca su evolución, ya que actúa como un termómetro de la economía y de la estabilidad geopolítica mundial.

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