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EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 9 de abril de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

La presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde. / EFE / EPA / RONALD WITTEK

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy baja 180 milésimas y se queda en el 2,680%. En cuanto a la media de abril, se queda temporalmente en el 2,811%, suponiendo una subida con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,565%.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

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Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

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