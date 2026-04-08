Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AtléticoBarça - AtléticoReal Madrid - Bayern MúnichXavi PascualOliseTrump - IránCuadro Champions cuartosClasificación EuroligaParquímetrosHorario Barcelona - AtléticoBarcelona - Atlético alineaciones probablesChampions hoyDinero Barça ChampionsKompanyEtapa 3 ItzuliaClasificación ItzuliaAlcaraz próximo partidoFerreroFlickMasters Augusta 2026Pokémon ChampionsIturraldeSenderismoMateu LahozGuardiola BusquetsGobiernoDeclaración de la renta
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 8 de abril de 2026: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

La presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde. / EFE / EPA / RONALD WITTEK

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy baja 12 milésimas y se queda en el 2,860%. En cuanto a la media de abril, se queda temporalmente en el 2,844%, suponiendo una subida con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,565%.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Real Madrid - Bayern Múnich: resultado, resumen y goles del partido de ida de cuartos de final de la Champions
  2. Deco avisa al Inter: o rebaja por Bastoni o irá a por Lucumí
  3. Las dos ventas que planifica el Barça para verano
  4. Reacciones y polémica del Real Madrid - Bayern de Champions League
  5. Alarma para el Barça en la Champions League: 4 apercibidos de sanción
  6. Marc Casadó habría decidido escuchar ofertas: puede salir del Barça
  7. Xavier Estrada Fernández, exárbitro, sobre la roja anulada a Gerard Martín: 'El Comité va a decir que es una roja muy clara
  8. La advertencia de Flick a la plantilla del Barça: 'No aceptaré ninguna queja

Adiós a fumar en horario laboral: la empresa puede penalizar tu jornada con este movimiento

Adiós a fumar en horario laboral: la empresa puede penalizar tu jornada con este movimiento

Precio del euríbor hoy, 8 de abril de 2026: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 8 de abril de 2026: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados

El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: si te vas de vacaciones o haces deporte estando de baja puede que te despidan

El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: si te vas de vacaciones o haces deporte estando de baja puede que te despidan

Confirmado: el Gobierno cambia el permiso por nacimiento y cuidado del menor para los nacidos a partir de agosto de 2024

Confirmado: el Gobierno cambia el permiso por nacimiento y cuidado del menor para los nacidos a partir de agosto de 2024

Fechas clave de la Renta 2025/26: inicio, plazo máximo, novedades y pagos de devoluciones

Fechas clave de la Renta 2025/26: inicio, plazo máximo, novedades y pagos de devoluciones

Precio de la gasolina y diésel hoy, 8 de abril: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 8 de abril: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, 8 de abril: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 8 de abril: las horas más baratas y más caras

Los expertos coinciden sobre la Declaración de la Renta: estos son los errores más frecuentes a evitar

Los expertos coinciden sobre la Declaración de la Renta: estos son los errores más frecuentes a evitar