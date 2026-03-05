Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaFlickSanción Real MadridBastoniAston MartinAntonio LobatoClasificación F1Ferrero AlcarazCelta - Real Madrid horarioNewcastleAndrés IniestaAthletic - Barça horarioAthletic - Barça AlineacionesRafa MirPróxima carrera MotoGPPróximo partido AlcarazRestaurante SuárezUFC 326 horariosArnold Classic 2026Juan Carlos RiveroDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 6 de marzo de 2026: la cuota se dispara a máximos y preocupa a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs / OLIVIER MATTHYS

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy sube 7 milésimas y se queda en el 2,323%. En cuanto a la media de marzo, se queda temporalmente en el 2,281%, suponiendo una subida con respecto al mes anterior.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ter Stegen sorprende a Ona Sellarès con un regalo romántico por su primer aniversario juntos
  2. La prestación de la Seguridad Social que muchos pensionistas no conocen: más de 140 euros extra a quienes cumplan estos requisitos
  3. Carme Esteve, dueña de una gasolinera: 'El precio de la gasolina aumentará esta cantidad, pero puede ir a más
  4. Pablo Motos, obligado a frenar en seco a Los Morancos en 'El Hormiguero': 'Dejadlo ya
  5. Ni Via Veneto ni Gaudim: David Beckham, enamorado de este restaurante de Barcelona
  6. Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería
  7. Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados
  8. Quién es Marc Giró, el invitado de 'El Hormiguero' para hoy, día 5 de marzo

Paga 436 euros de alquiler con una pensión de 830: la dura situación de Marga, de 65 años

Paga 436 euros de alquiler con una pensión de 830: la dura situación de Marga, de 65 años

Precio del euríbor hoy, 6 de marzo de 2026: la cuota se dispara a máximos y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 6 de marzo de 2026: la cuota se dispara a máximos y preocupa a los hipotecados

Precio de la luz para hoy, 6 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 6 de marzo: las horas más baratas y más caras

Cambio en la ley de alquileres: los propietarios asumirán un nuevo gasto adicional

Cambio en la ley de alquileres: los propietarios asumirán un nuevo gasto adicional

Más de 600.000 españoles tienen dos trabajos: el caso de Pepa explica por qué aun así no llegan a fin de mes

Más de 600.000 españoles tienen dos trabajos: el caso de Pepa explica por qué aun así no llegan a fin de mes

Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

La justicia española imputa a Cloudflare y su CEO por la denuncia de LaLiga y Telefónica contra la piratería en el fútbol

La justicia española imputa a Cloudflare y su CEO por la denuncia de LaLiga y Telefónica contra la piratería en el fútbol

Precio de la luz para hoy, jueves 5 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, jueves 5 de marzo: las horas más baratas y más caras