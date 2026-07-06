Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialBenjamin KugelViniciusReal MadridHendersonEtapa 3 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaTopuriaEspaña - PortugalA qué hora juega EspañaMercado Fichajes hoyMundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Manolo LamaAyuda mensual CatalunyaPadre HaalandIgnacio SolsonaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 6 de julio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs / OLIVIER MATTHYS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy baja 16 milésimas hasta el 2,693%. En cuanto a la media de julio, se queda temporalmente en el 2,716%, suponiendo una pequeña bajada con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,798%.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  2. Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
  3. Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
  4. Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
  5. Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
  6. José Elías, empresario: 'La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla
  7. Gonzalo Bernardos, economista: 'Este es el mejor municipio para invertir en Catalunya; no hay control de alquileres y hay buenos salarios
  8. Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro

Precio del euríbor hoy, 6 de julio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 6 de julio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio de la gasolina y diésel hoy, 6 de julio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 6 de julio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, lunes 6 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, lunes 6 de julio: las horas más baratas y más caras

Confirmado por la Seguridad Social: España bate su récord de contratación de trabajadores extranjeros con este programa impulsado por el Gobierno

Confirmado por la Seguridad Social: España bate su récord de contratación de trabajadores extranjeros con este programa impulsado por el Gobierno

Los contribuyentes españoles coinciden: el 80% rechaza subir la edad de jubilación a los 70 años para cobrar una mayor pensión

Los contribuyentes españoles coinciden: el 80% rechaza subir la edad de jubilación a los 70 años para cobrar una mayor pensión

Precio de la luz para hoy, domingo 5 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, domingo 5 de julio: las horas más baratas y más caras

Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación

Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación

El Estatuto de los Trabajadores avisa: si durante las vacaciones te pones enfermo tienes derecho a recuperar los días

El Estatuto de los Trabajadores avisa: si durante las vacaciones te pones enfermo tienes derecho a recuperar los días