EURÍBOR
Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados
El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata
El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.
Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.
En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.
Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.
Precio del euríbor hoy
El euríbor hoy sube 9 milésimas y se queda en el 2,16%. En cuanto a la media de marzo, se queda temporalmente en el 2,271%, suponiendo una subida con respecto al mes anterior.
Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%
Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.
- Ni Via Veneto ni Gaudim: David Beckham, enamorado de este restaurante de Barcelona
- Trump amenaza a España y advierte a Pedro Sánchez: 'Se acabó
- Pablo Motos se sincera: 'Ahora que mis padres han fallecido lo puedo contar
- Sarah Santaolalla, lesionada tras su enfrentamiento con Vito Quiles: 'Estoy acojonada
- Carme Esteve, dueña de una gasolinera: 'El precio de la gasolina aumentará esta cantidad, pero puede ir a más
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo más difícil será para la empresa despedirte
- Confirmado por Hacienda: puedes deducirte hasta 300 euros en la Renta por los gastos del gimnasio
- Gonzalo Bernardos, economista, alerta a los españoles sobre la guerra en Irán: 'Europa, prácticamente, se ha quedado sin reservas