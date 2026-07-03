Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialEnzo FernándezEspaña - PortugalCuándo juega EspañaLamine YamalPortugal - CroaciaCortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaLuwawu-CabarrotJulián ÁlvarezMercado Fichajes hoyMundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026UTMB Val D'Aran 2026 directoNico WilliamsJosé ElíasOyarzabalConductoresEtapas Tour de FranciaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 3 de julio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs / OLIVIER MATTHYS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy baja 24 milésimas hasta el 2,709%. En cuanto a la media de julio, se queda temporalmente en el 2,723%, suponiendo una pequeña bajada con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,798%.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
  2. Josep Pedrerol frena en seco el tenso cara a cara entre María Trisac y Carme Barceló
  3. Ya ha entrado en vigor: Cambios en las letras de las matrículas de los coches a partir del 1 de julio de 2026
  4. Inés García desvela cómo conoció a Lamine Yamal: 'Llevamos mucho más tiempo del que os imagináis
  5. Sarah Santaolalla no da crédito con Marcos Llorente: 'Es un tipo muy peligroso
  6. Vito Quiles se planta tras la orden de detención y desafía a Pedro Sánchez: 'Que sigan buscando
  7. Alberto Sánchez, experto en herencias: 'Conviene hacer testamento cuando tengamos algo de patrimonio
  8. Confirmado por la AEPD: multa de 100.000 euros por fotografiar el DNI sin justificación en la verificación de identidad

Precio del euríbor hoy, 3 de julio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 3 de julio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio de la gasolina y diésel hoy, 2 de julio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 2 de julio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, viernes 3 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, viernes 3 de julio: las horas más baratas y más caras

Nerea (27 años), albañil en Australia: "Cobro 4.465 dólares australianos brutos, unos 2.140 euros netos limpios en dos semanas"

Nerea (27 años), albañil en Australia: "Cobro 4.465 dólares australianos brutos, unos 2.140 euros netos limpios en dos semanas"

Es oficial: los ayuntamientos activan multas con hasta 3.000 euros a los vecinos por sacudir el felpudo por la ventana

Es oficial: los ayuntamientos activan multas con hasta 3.000 euros a los vecinos por sacudir el felpudo por la ventana

Luis Garvía, profesor de mercados financieros, sobre la jubilación: "A partir de los 72 años, para que salieran las cuentas"

Luis Garvía, profesor de mercados financieros, sobre la jubilación: "A partir de los 72 años, para que salieran las cuentas"

Cotizó más de 48 años y perdió un 28% de su pensión para siempre: el caso de un jubilado de 87 años reabre el debate

Cotizó más de 48 años y perdió un 28% de su pensión para siempre: el caso de un jubilado de 87 años reabre el debate

Precio del euríbor hoy, 2 de julio de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 2 de julio de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados