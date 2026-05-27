EURÍBOR
Precio del euríbor hoy, 27 de mayo de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados
El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata
El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.
Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.
En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.
Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.
Precio del euríbor hoy
El euríbor hoy sube 20 milésimas y se queda en el 2,742%. En cuanto a la media de mayo, se queda temporalmente en el 2,807%, suponiendo una subida con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,747%.
Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%
Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- Carme Barceló estalla en pleno directo contra María Trisac en 'El Chiringuito' tras sus palabras: 'Cuidadito con eso
- Shakira sorprende al enviarle un mensaje a Gavi: 'Muy feliz
- María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos
- Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
- Problemas para 'El Hormiguero' por la entrevista a Marcos Llorente: 'Solicitamos a Atresmedia una rectificación clara
- Ya es oficial: el Gobierno aprueba la jubilación flexible que permite a los jubilados volver a trabajar y seguir cobrando la pensión
- Ni Sant Antoni de Calonge ni Calella de Palafrugell: el paseo marítimo más bonito de Catalunya está a una hora de Barcelona