Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsCuadro Champions octavosRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuándo se juegan octavos ChampionsPractice MotoGPA qué hora es el sorteo de la ChampionsTopuriaMainooPlaza extra ChampionsFrenkie de Jong lesiónAbdeMateu LahozBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealHezonja ScarioloLewandowskiAlcaraz SinnerGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 27 de febrero de 2026: la cuota vuelve a subir

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs / OLIVIER MATTHYS

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy sube 5 milésimas y se queda en el 2,222%. En cuanto a la media de febrero, se queda definitivamente en el 2,221%, suponiendo una pequeña bajada con respecto al mes anterior.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.

TEMAS

  1. Ibai Llanos se enfrenta a una multa millonaria tras ser expedientado por la CNMC
  2. Diego Suárez, experto en longevidad: “Si no quieres estar hinchado debes quitar estos tres alimentos de tu vida"
  3. Rosa Rodríguez se sincera sobre su pasado tras ganar el bote de 'Pasapalabra': 'No estaba muy bien de la cabeza
  4. Pedro Sánchez se pronuncia sobre su estado de salud: 'No padezco ninguna enfermedad cardiovascular
  5. La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: 'Es mi única oferta
  6. Edu Aguirre, estalla contra el Real Madrid tras vencer al Benfica: 'Así no se gana la Champions
  7. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
  8. Roberto Morales, tajante con la provocación de Piqué a Arbeloa: 'Ni marketing ni nada

Precio del euríbor hoy, 27 de febrero de 2026: la cuota vuelve a subir

Precio del euríbor hoy, 27 de febrero de 2026: la cuota vuelve a subir

Los renovados SUV de Citroën, confortables y robustos aliados para el día a día

Los renovados SUV de Citroën, confortables y robustos aliados para el día a día

Así es el nuevo salario mínimo de Alemania comparado con España: ¿por qué tanta diferencia?

Así es el nuevo salario mínimo de Alemania comparado con España: ¿por qué tanta diferencia?

Precio de la luz para hoy, viernes 27 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, viernes 27 de febrero: las horas más baratas y más caras

Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros

Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros

Cinco historias, ocho cafés y una lección que todos necesitamos aprender

Cinco historias, ocho cafés y una lección que todos necesitamos aprender

Precio del euríbor hoy, 26 de febrero de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 26 de febrero de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Declaración de la Renta: Fechas y claves de Hacienda para los contribuyentes catalanes en 2026

Declaración de la Renta: Fechas y claves de Hacienda para los contribuyentes catalanes en 2026