EURÍBOR
Precio del euríbor hoy, 22 de junio de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados
El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata
El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.
Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.
En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.
Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.
Precio del euríbor hoy
El euríbor hoy sube 20 milésimas y se queda en el 2,809%. En cuanto a la media de junio, se queda temporalmente en el 2,809%, suponiendo una pequeña subida con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,804%.
Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%
Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.
- Giorgina Uzcategui (30 años), exmujer de Topuria, desvela el motivo de la ruptura: 'A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier costo; el acto más difícil es dar un paso atrás
- Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio
- Un youtuber rompe su silencio sobre la polémica fiesta de Lamine Yamal: 'Yo estaba pensando: '¿Qué hago aquí?'
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
- Félix García muestra la reforma del baño que multiplica el espacio sin ampliar metros
- El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
- La confesión de Iker Jiménez sobre la entrevista con Florentino Pérez: "Se sentó sin saber..."
- Un hombre de 58 años se planta ante la Seguridad Social: logró jubilarse con una pensión de 2.252 euros a pesar de su edad