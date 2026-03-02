EURÍBOR
Precio del euríbor hoy, 2 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados
El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata
El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.
Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.
En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.
Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.
Precio del euríbor hoy
El euríbor hoy sube 7 milésimas y se queda en el 2,229%. En cuanto a la media de marzo, se queda temporalmente en el 2,229%, suponiendo una pequeña subida con respecto al mes anterior.
Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%
Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable.
En 2022, un 27% de los compradores optó por pagar al contado, mientras que en 2024, la cifra siguió creciendo hasta situarse en el 35%, según la encuesta de Fotocasa Research basada en más de 8.200 entrevistas.
- Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros
- Antonio Adán, exportero de Real Madrid y Atlético, relata su huida de Teherán: 'Fui a cenar a casa de Munir y nos despedimos asegurando que iríamos al aeropuerto
- Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: 'No fue tan difícil
- Un español que vive en Suiza destapa la realidad de los gastos: "Es lo más caro"
- Jorge Rey revela la noticia menos esperada para la Semana Santa: 'Vuelven las lluvias y el frío polar
- Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
- Premios Goya 2026: Estos han sido todos los ganadores de la gala
- Revolución en Movistar+: más de 200 empleados abandonan la empresa