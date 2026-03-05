Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - NewcastleCuadro ChampionsNoa LangRival Barça cuartos ChampionsRival Madrid cuartos ChampionsLesión Joan GarciaHenryWilly HernangómezAlonsoLesión Eric GarciaBarcelona - Badalona femeninoCuándo se juegan cuartos ChampionsCuándo se juega Barcelona - AtléticoCuándo se juega Madrid - BayernEdu AguirreFinal Champions 2026Lesión CourtoisDroClasificación EuroligaMaldiniValencia Basket - Barça horarioHenryAlcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 19 de marzo de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

DAVOS (Switzerland), 23/01/2026.- Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), attends a plenary session on the closing day of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 23 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

DAVOS (Switzerland), 23/01/2026.- Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), attends a plenary session on the closing day of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 23 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER / GIAN EHRENZELLER / EFE

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy baja 4 milésimas y se queda en el 2,524%. En cuanto a la media de marzo, se queda temporalmente en el 2,415%, suponiendo una subida con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,221%.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

TEMAS

  1. ¿Cuánto cuesta la camisa que utilizó Pep Guardiola?
  2. Santiago Segura revela el drástico cambio físico detrás del personaje Torrente
  3. El surrealista sueño de Andreu Buenafuente con Laporta que desató risas en 'Nadie sabe nada'
  4. La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
  5. Gonzalo Bernardos revela las ciudades donde comprar vivienda en 2026: 'Puedes conseguir un incremento en tu patrimonio
  6. La abogada de la familia de Francisca Cadenas: 'A día de hoy hay indicios de que pudo haber un móvil sexual
  7. Hacienda lo confirma: devolverá cerca de mil euros en la Renta 2026 a quienes cumplan este requisito
  8. Los 5 gastos que casi nadie sabe que se puede desgravar en la Renta 2026

Gonzalo Bernardos estalla contra el Gobierno: "Nunca se había hecho tanto para que el precio de la vivienda suba sin frenos"

Gonzalo Bernardos estalla contra el Gobierno: "Nunca se había hecho tanto para que el precio de la vivienda suba sin frenos"

Golpe al efectivo en Europa: nuevo límite obligatorio para pagos en todos los países, incluido España

Golpe al efectivo en Europa: nuevo límite obligatorio para pagos en todos los países, incluido España

El butano vuelve a disparar su precio y se acerca a niveles de 2022: esto pagarás ahora por la bombona

El butano vuelve a disparar su precio y se acerca a niveles de 2022: esto pagarás ahora por la bombona

Precio de la gasolina y diésel hoy, 19 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 19 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, 19 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 19 de marzo: las horas más baratas y más caras

Expertos en numismática lo confirman: la moneda más valiosa de Europa es de España

Expertos en numismática lo confirman: la moneda más valiosa de Europa es de España

El Gobierno cambia las normas y plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo

El Gobierno cambia las normas y plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España