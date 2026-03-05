Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manchester City - Real MadridGuardiolaCuadro ChampionsDroConvocatoria Barcelona - NewcastleBarcelona - Newcastle horarioBarcelona - Newcastle alineacionesCuándo se juegan cuartos ChampionsRival Madrid cuartosMarruecosMilán-Turín 2026Barcelona - Badalona femeninoWilly HernangómezClasificación EuroligaChelsea - PSGArsenal - Bayer LeverkusenVinicius Bernardo SilvaCourtoisMbappéAitana BonmatíHansi FlickAston MartinÁlvaro CortésPedro RodríguezBarça NewcastlePere RomeuToni Nadal AlcarazAlcarazPogacar Milán-San RemoFrancisca CadenasJoan LaportaAlcaraz MiamiJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 18 de marzo de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

DAVOS (Switzerland), 23/01/2026.- Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), attends a plenary session on the closing day of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 23 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

DAVOS (Switzerland), 23/01/2026.- Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), attends a plenary session on the closing day of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 23 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER / GIAN EHRENZELLER / EFE

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy baja 19 milésimas y se queda en el 2,528%. En cuanto a la media de marzo, se queda temporalmente en el 2,407%, suponiendo una subida con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,221%.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago Segura explota en 'El Hormiguero' por 'Torrente, presidente' y Pablo Motos alucina
  2. Jordi Évole se sincera sobre 'Torrente, presidente': 'Lo siento
  3. Santiago Segura revela el drástico cambio físico detrás del personaje Torrente
  4. Hacienda lo confirma: devolverá cerca de mil euros en la Renta 2026 a quienes cumplan este requisito
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'El martes llega una borrasca por el oeste
  6. Daniela y Martina, hijas de Luis Figo, sobre su padre: 'Nos ha transmitido siempre la importancia de confiar en uno mismo. Decía: 'Yo voy a ser el número uno', y lo fue
  7. La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
  8. ¿Cuánto cuesta la camisa que utilizó Pep Guardiola?

Expertos en numismática lo confirman: la moneda más valiosa de Europa es de España

Expertos en numismática lo confirman: la moneda más valiosa de Europa es de España

El Gobierno cambia las normas y plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo

El Gobierno cambia las normas y plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, 18 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 18 de marzo: las horas más baratas y más caras

Malas noticias para estos trabajadores: Hacienda podría darles un susto de hasta 900 euros en la declaración de la Renta

Malas noticias para estos trabajadores: Hacienda podría darles un susto de hasta 900 euros en la declaración de la Renta

Gonzalo Bernardos revela las ciudades donde comprar vivienda en 2026: "Puedes conseguir un incremento en tu patrimonio"

Gonzalo Bernardos revela las ciudades donde comprar vivienda en 2026: "Puedes conseguir un incremento en tu patrimonio"

Para muchos es la moneda más rara de España y acaba de venderse por más de 2 millones de euros: ¿Por qué?

Para muchos es la moneda más rara de España y acaba de venderse por más de 2 millones de euros: ¿Por qué?

Precio de la gasolina y diésel hoy, 17 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 17 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España