Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corea del SurMundial 2026Dónde ver Mundial 2026ViniciusRodriCarlos MoyáCorte de peso TopuriaTopuria vs GaethjePartidos Mundial 2026 hoyDecoEtapa 6 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Final playoff Primera DivisionPogacar TourMercado de fichajesHorarios F1 BarcelonaBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaDónde juega EspañaDinero campeón MundialBarça próximo partidoFinal Four balonmanoRafa NadalLey de Propiedad HorizontalMadre TopuriaCasillasSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

EURÍBOR

Precio del euríbor hoy, 12 de junio de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

El hecho de que el Euribor baje es buena noticia, ya que la hipoteca se abarata

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs

ECB President Lagarde speaks at EU Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs / OLIVIER MATTHYS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El euríbor, cuyo acrónimo es 'Euro Interbank Offered Rate', es el tipo de interés que se aplica entre las entidades financieras cuando se conceden préstamos entre ellas para ofrecer a terceros.

Este, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, las mensualidades se abaratan.

En los últimos meses, los titulares de hipotecas variables han visto cierta estabilidad tras años de incrementos constantes. El año pasado, el índice llegó a superar el 4%, encareciendo significativamente las cuotas mensuales de muchos hipotecados. No obstante, en 2025, el euríbor se situó en octubre en torno al 2,19 %, dejando atrás los máximos históricos que tocó hace casi dos décadas.

Este descenso gradual ha supuesto un alivio para los hipotecados, ya que sus cuotas mensuales han dejado de subir y, en algunos casos, han comenzado a reducirse.

Precio del euríbor hoy

El euríbor hoy se queda igual que ayer, en el 2,846%. En cuanto a la media de junio, se queda temporalmente en el 2,823%, suponiendo una pequeña subida con respecto al mes anterior, que se situó en el 2,804%.

Vivienda a 'tocateja': los compradores que no necesitan hipoteca aumentan al 35%

Desde la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, el porcentaje de españoles que han comprado vivienda sin necesidad de hipotecarse ha aumentado de forma notable. 

Noticias relacionadas

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2025 aproximadamente el 34,5 % de las compraventas de vivienda en España se realizaron sin recurrir a una hipoteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
  2. Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
  3. Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
  4. Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
  5. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
  6. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores
  7. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes
  8. Kiko Rivera arremete contra Isa Pantoja por la herencia de Paquirri: 'Ni pincha ni corta

Precio del euríbor hoy, 12 de junio de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 12 de junio de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión

Precio de la gasolina y diésel hoy, 12 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 12 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, viernes 12 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, viernes 12 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio del euríbor hoy, 11 de junio de 2026: la cuota se dispara y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 11 de junio de 2026: la cuota se dispara y preocupa a los hipotecados

Confirmado: la Seguridad Social cambia las normas y los jóvenes de 23 años podrán cobrar el IMV bajo una condición

Confirmado: la Seguridad Social cambia las normas y los jóvenes de 23 años podrán cobrar el IMV bajo una condición

Pilar García de la Granja, experta económica: "Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes"

Pilar García de la Granja, experta económica: "Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes"

Eurofirms Foundation recauda 60.255 euros en la 3a edición de La Bravíssima para becar a 40 mujeres con discapacidad

Eurofirms Foundation recauda 60.255 euros en la 3a edición de La Bravíssima para becar a 40 mujeres con discapacidad