PortAventura se ve obligado a cerrar varias piscinas por la presencia de excrementos en el agua

Este martes, varias piscinas del PortAventura han vuelto a cerrar por el conocido 'reto marrón'. Consiste en defecar en una piscina, especialmente cuando se trata de una instalación abierta al público. Esta vez, ha sucedido en el Caribe Aquatic Park, donde varias piscinas han sido cerradas temporalmente después de detectarse restos fecales en el agua.

El suceso tuvo lugar este martes y afectó tanto a una zona destinada a adultos como a otra dirigida al público infantil. Según los vídeos y comentarios difundidos a través de las redes sociales, el incidente se habría producido aproximadamente a las 16.30 horas.

Se siguieron los protocolos inmediatamente

La situación provocó numerosos comentarios entre los usuarios de las redes sociales, especialmente por haberse producido en plena temporada de verano. Para muchas familias y visitantes, las piscinas constituyen una de las principales alternativas para combatir las elevadas temperaturas durante estas fechas.

Desde el parque explicaron que disponen de protocolos específicos para este tipo de situaciones y que los aplican cuando se detectan heces, vómitos u otros residuos orgánicos visibles en el agua. La actuación se realiza siguiendo las normas sanitarias correspondientes y las indicaciones de las autoridades de salud pública de Catalunya.

El procedimiento contempla el cierre inmediato de la piscina afectada mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias para garantizar que el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas para el baño. De esta manera, la reapertura se produce únicamente después de completar las medidas previstas por la normativa.

Este tipo de incidentes no se limita a PortAventura. Durante las últimas semanas, varias piscinas municipales de la provincia de Tarragona también han tenido que interrumpir su actividad por la aparición de excrementos en el agua, generando molestias entre los usuarios y obligando a realizar labores extraordinarias de limpieza y control sanitario.

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En el Camp de Tarragona, localidades como Riera de Gaià y Vila-seca han sufrido episodios similares. La repetición de estos casos ha vuelto a poner el foco sobre el llamado “reto marrón”, una práctica que, además de causar problemas a los responsables de las instalaciones, puede obligar a cerrar temporalmente espacios destinados al ocio y al baño por motivos de seguridad e higiene.