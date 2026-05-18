ECONOMÍA
La plantilla de 'Meta' al límite: Mark Zuckerberg despedirá a 8.000 personas la semana que viene para sustituirlos por Inteligencia Artificial
La empresa tecnológica multinacional tomará la medida drástica el próximo 20 de mayo de despedir a cientos de trabajadores para entrenar a la Inteligencia Artificial en determinadas tareas básicas
Meta es una de las empresas que más está apostando por la Inteligencia Artificial. Una decisión que tiene sus beneficios a nivel de logística, pero que afecta directamente a los trabajadores. Sus empleados se encuentran en una posición vulnerable frente a despidos masivos, vigilancia y presión, para dar paso a la IA.
El magnate buscará un cambio de rumbo en su empresa a partir del 20 de mayo. La revista especializada 'Wired' recogió testimonios de trabajadores de la empresa que describen un ambiente laboral marcado por la tensión y el desgaste emocional. Algunos empleados aseguran "sentirse preocupados, molestos y frustrados ante la incertidumbre que rodea a los recortes". Además, muchos consideran que la dirección debería ejecutar cuanto antes las medidas previstas para evitar prolongar la ansiedad dentro de la organización.
Crece el malestar interno en Meta
El reportaje también explica que parte de la plantilla de Meta en Reino Unido está impulsando la creación de un sindicato. Los promotores de esta iniciativa sostienen que, a pesar de los elevados beneficios económicos de la compañía, los empleados afrontan un entorno de trabajo cada vez más duro, con controles internos más estrictos, reducción de costes y despidos frecuentes.
Entre las principales críticas aparece la implantación de un software obligatorio en los ordenadores corporativos. Según varios trabajadores, este sistema sería difícil de desactivar y tendría como finalidad recopilar información sobre la actividad de los empleados para ayudar al entrenamiento de herramientas de Inteligencia Artificial. La IA se habría convertido en una de las prioridades estratégicas de la empresa en los últimos años.
Los recortes llegarán el 20 de mayo
La compañía ya habría fijado la fecha oficial para comunicar los despidos: el próximo 20 de mayo. La directora de personal de Meta, Janelle Gale, explicó que estas medidas forman parte de un plan orientado a mejorar la eficiencia operativa y equilibrar nuevas inversiones impulsadas por la empresa.
La ejecutiva reconoció además que el anuncio genera preocupación entre los trabajadores, aunque defendió que la decisión responde a la situación actual y a la estrategia futura de la compañía.
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