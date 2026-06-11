ECONOMÍA
Pilar García de la Granja, experta económica: "Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes"
La Seguridad Social prevé ingresar 865,5 millones de euros adicionales con la cotización de solidaridad y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional
En septiembre de 2025, la revista de la Seguridad Socialinformó que los ingresos por cotizaciones habían crecido un 6,9% interanual, alcanzando los 102.303 millones de euros.
A pesar de la recaudación por cotizaciones, algunos expertos han advertido del déficit de 40.000 millones de euros que arrastra la Seguridad Social. Así lo informó la economista Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE'.
Según la periodista, la recaudación se ha disparado gracias a las cotizaciones de las rentas altas. No obstante, advierte a los beneficiarios sobre el sistema, que sigue siendo deficitario.
En este sentido, García de la Granja ha comentado cuáles son las previsiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La entidad espera ingresar cerca de 547 millones de euros por la cotización de solidaridad.
La cuota de solidaridad se aplica a las nóminas que superan la base máxima de cotización de la Seguridad Social. En 2026, esta cifra asciende hasta los 61.214,40 euros anuales.
Además, la Seguridad Social suma otros 298,5 millones de euros del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Por lo tanto, ambas medidas recaudarán un total de 865,5 millones de euros adicionales.
"Estamos en un sistema de reparto y no de capitalización, por lo tanto, tú no pagas para pagar tu pensión futura, eso es cosa de los jóvenes, sino para las pensiones actuales", explica la comunicadora.
Por último, Pilar García de la Granja ha enviado un mensaje a los beneficiarios. La experta en economía considera que "los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes", apuntando que es una cuestión de corresponsabilidad.
- Asesinan a un hombre a tiros en la calle Balmes de Barcelona
- Grison frena en seco a Broncano en 'La Revuelta' y le lanza una advertencia: 'Déjame en paz
- La UE propone subir el IVA en bares y restaurantes y Gonzalo Bernardos advierte: 'Si pasa, prepárense
- Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
- Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
- Ya es oficial: Hacienda no cobra impuestos a los hijos por residir 'gratis' en la vivienda familiar
- Confirmado: el Gobierno cambia las normas sobre la baliza V16 y confirma la nueva medida para proteger a los conductores en carretera
- Confirmado por la DGT: Las matrículas rosas llegan a España a partir de 2026 y afectarán a los vehículos que cumplan una serie de requisitos