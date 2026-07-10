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SOCIEDAD

Pilar García de la Granja, economista: "Comer o cenar fuera ya es un lujo en vacaciones; la realidad es que somos más pobres"

La economista habla acerca de la cruda realidad económica que atraviesa la mayoría de españoles

Pilar García de la Granja

Pilar García de la Granja

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Cristian Miguel Villa

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Con el curso escolar terminado y las vacaciones de verano ya en marcha, muchas familias españolas vuelven a enfrentarse a problemas de conciliación y a unos gastos cada vez más difíciles de asumir. Pilar García, economista de 'Mediodía COPE', ha sido especialmente crítica con esta situación y con el coste general de vivir en España.

Pilar García, muy crítica con el coste de la vida y los servicios públicos en España

La economista ha hablado de las dificultades que muchos padres viven para adaptarse a la realidad de que los largos periodos de vacaciones escolares generan importantes problemas de conciliación y organización familiar. Pero ha querido ir más allá.

En su intervención, ha criticado duramente muchos de los servicios que ofrece el Estado: ha cargado contra el estado de las carreteras y ha tenido mano especialmente dura con el tren, al que ha tildado de 'deporte de riesgo'.

La economista ha alzado la voz sobre todo para hablar de un problema que surge en especial durante las vacaciones: muchas familias se encuentran con que el mero hecho de salir a comer o cenar se ha convertido en todo lujo.

Sí, Pilar reconoce que los precios de muchos establecimientos han subido, pero por encima de ello lanza un mensaje preocupante: según García, el ciudadano medio ha perdido poder adquisitivo porque sus ingresos no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida.

Si bien es cierto que algunas de sus opiniones han sido fuertemente criticadas por los oyentes a través de plataformas como Instagram, sobre todo por sus comentarios acerca del sistema educativo y de servicios, la economista invita a reflexionar acerca del coste general de vivir.

El hecho de que muchas familias no puedan disfrutar de las vacaciones con la misma libertad económica de antaño sugiere que si bien hace años la sensación general del país era de crecimiento constante, a día de hoy parece haberse estancado.

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Se compartan o no todas las críticas de Pilar García sobre los servicios públicos, su intervención pone sobre la mesa un debate difícil de ignorar: muchas familias sienten que sus ingresos tienen que cubrir cada vez más gastos y que actividades antes cotidianas, como viajar o comer fuera durante las vacaciones, se están convirtiendo en pequeños lujos.

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