Un perito tasador avisa a quienes heredan una vivienda: "Vas a tener problemas con Hacienda" si cometes este error

Heredar una vivienda puede parecer una buena noticia hasta que llega el momento de hacer cuentas. ¿Qué valor hay que poner a la casa? ¿Se puede declarar por debajo de lo que marca el Catastro para pagar menos impuestos? Aquí es donde muchos herederos pueden encontrarse con un problema que no habían previsto.

Juan Sastre, perito tasador, ha hablado sobre esta cuestión en uno de sus vídeos y lanza una advertencia clara: declarar una vivienda heredada por debajo del valor que corresponde puede acabar provocando una revisión de Hacienda.

El error de declarar una vivienda por debajo de su valor

Cuando una persona recibe una casa en una herencia, debe atribuirle un valor a efectos fiscales. La tentación de poner una cifra baja para reducir la factura tributaria puede estar ahí, especialmente cuando la vivienda tiene desperfectos, necesita una reforma importante o su precio real de mercado parece inferior al que figura en los registros.

El problema aparece si la Administración considera que ese importe no es correcto.

Sastre explica que, cuando la vivienda se declara por debajo del valor de referencia que resulte aplicable, Hacienda puede revisar la operación y reclamar la diferencia mediante una liquidación complementaria. Es decir, lo que parecía un ahorro inicial puede terminar convirtiéndose en un pago adicional.

“Si lo haces mínimo por ese valor o por arriba no tendrás ningún problema”, asegura el perito durante su explicación.

¿Qué valor hay que declarar al heredar una casa?

Aquí conviene ir con cuidado, porque no todas las herencias ni todas las viviendas tienen las mismas circunstancias. El valor de referencia, el valor catastral y el valor de mercado no son necesariamente la misma cifra, y su relevancia depende del impuesto y de la situación concreta del inmueble.

Por eso, antes de escribir una cantidad en la documentación de la herencia, lo recomendable es comprobar qué valor corresponde aplicar en ese caso concreto.

¿Y si la vivienda está en mal estado o creemos que vale menos? Ahí es donde contar con documentación y asesoramiento especializado puede marcar la diferencia.

El propio Sastre aconseja recurrir a profesionales como abogados especializados en herencias, notarios o gestores antes de tomar una decisión que después pueda salir cara.

Cuando hay una casa de por medio, intentar ahorrar unos euros en la valoración sin comprobar antes las reglas aplicables puede convertirse en un quebradero de cabeza mucho mayor.