Pérez de la Torre, experto inmobiliario: "Estos errores al comprar una vivienda te pueden salir caros"

Comprar o alquilar una vivienda en España se ha vuelto cada vez más difícil. El acceso a un hogar se ha convertido en un reto casi imposible para los jóvenes en España. El 85% de los menores de 30 años no puede independizarse, y siete de cada diez jóvenes con trabajo continúan viviendo con sus padres.

A las dificultades económicas para acceder a una vivienda se suman también los errores que muchos cometen durante el proceso de compra o venta. En un mercado cada vez más complicado, una mala decisión puede acabar encareciendo la operación o alargando los plazos más de lo esperado.

El director general de Alfa Inmobiliaria, Antonio Pérez de la Torre, insiste en que "la compraventa de una vivienda no es solo una cuestión de dinero, sino de estrategia y conocimiento del mercado". Según advierte, muchos de los fallos habituales podrían evitarse con más información y una mejor planificación.

"En nuestra experiencia, la mayoría de los errores en la compraventa de viviendas se pueden agrupar en siete grandes categorías que coinciden con los siete pecados capitales. Cada uno de ellos representa un fallo que puede costar caro", explica.

El primero de ellos es la soberbia, es decir, poner un precio por encima del valor real del inmueble: "El primer mes de exposición es cuando más personas verán la vivienda. Si sobrevalora la propiedad es posible que pierda a los compradores más interesante". A esto se suma la avaricia, que lleva a querer sacar más de lo que el mercado está dispuesto a pagar, lo que termina alejando a posibles interesados y alargando la venta. De hecho, según sus datos, las viviendas con precios inflados tardan un 30% más en venderse.

Otro de los errores frecuentes es la "gula", es decir, no tener en cuenta todos los gastos asociados a la compra. También menciona la "lujuria", que se traduce en enamorarse de la primera vivienda sin comparar. "Visitar al menos cinco propiedades similares ayuda a entender si el precio es justo y si esa es la mejor opción", recomienda.

En la lista también aparece la "ira", que se refleja en negociaciones guiadas por emociones: "Deben ser racionales, no emocionales", advierte. A esto se suma la "envidia", que lleva a fijar precios basándose en lo que piden otros vecinos sin analizar las características propias del inmueble: "Cada vivienda tiene características únicas, y lo que vale para una, no tiene por qué ser lo mismo para otra".

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Por último, Pérez de la Torre señala la "pereza" como otro de los grandes fallos, especialmente en la venta. No preparar bien la vivienda, no cuidarla o no presentarla correctamente puede afectar directamente al resultado. "Las casas que no están bien presentadas tardan más en venderse, y les resultará más difícil defender su precio", concluye.