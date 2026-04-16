Los pensionistas coinciden: "Nos usan como moneda de cambio" y temen por sus pensiones

Los pensionistas han llegado a su límite: las pensiones vuelven a estar en el centro del conflicto político y eso ha causado una ola de indignación entre todos aquellos que, llegados a este punto, consideran que los políticos se aprovechan de ellos.

Las pensiones crean fricción entre ciudadanos y clase política

Muchos jubilados están concluyendo que los políticos simplemente los utilizan como moneda de cambio durante las negociaciones políticas. ¿El motivo? El último bloqueo de una propuesta que había surgido con el objetivo de revalorizarlas.

Los ciudadanos que dependen de las pensiones concluyen que o bien los partidos no entienden las medidas o ni siquiera las han leído. Pero tienen algo claro: en estos casos se priorizan claramente los intereses políticos a aquellos de la ciudadanía.

Ante este escenario, se ha generalizado un temor más que comprensible, pues muchos pensionistas temen poder perder parte de su poder adquisitivo. No ven que exista un sistema que garantiza una necesaria estabilidad y, en este escenario, los jubilados aparecen como el eslabón más débil.

El límite máximo de las pensiones para 2026 es de 3.359,60 euros al mes / El Independiente

Dicho esto, la preocupación de los pensionistas es una que también se está trasladando a los más jóvenes de España. Después de todo, lo que ahora es un futuro será un presente en algún momento, y no da señales de que vaya a mejorar en años por venir.

El resultado es claro: desconfianza total entre generaciones y una ruptura cada vez mayor con la clase política. Y ello es un problema grave considerando que se trata los que deben ser los representantes del pueblo.

Si los ciudadanos no ven de ninguna forma que los políticos se preocupan por ellos, y que un tema tan clave como las pensiones solo interesa para los discursos del congreso, la fricción se hace cada vez más obvia.

Irremediablemente, la política deberá lidiar de verdad con las pensiones tarde o temprano. Porque lo que para algunos es un debate político más, para millones de pensionistas es su única forma de subsistir. Y cuando eso entra en juego, la paciencia tiene un límite.