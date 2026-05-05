Un pensionista con 45 años cotizados alerta: cuidado con esta letra pequeña si te jubilas antes de tiempo

José Rodríguez Menghini soñaba con una jubilación tranquila, pero a sus 67 años se topó con una realidad amarga. Con 45 años y 7 meses cotizados desde los 15, la Seguridad Social le recortó un 24% de su pensión de por vida por acogerse a la anticipada forzosa.

Los coeficientes reductores

Su historia, compartida en la revista 65 y más, es un aviso para el resto de futuros jubilados. Empezó a trabajar en 1974 sin contrato, luego en empresas de diverso tipo, siempre aportando a la Seguridad Social. Fue despedido cuando ya era mayor, así que agotó su paro correspondiente y el subsidio para mayores de 55.

Ante esta perspectiva, a José no le quedó más remedio que jubilarse antes. En 2026, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses con 38 años y 3 meses cotizados; él los superaba con creces, pero los coeficientes reductores (tal y como pueden leerse en artículo 209 del Real Decreto Legislativo) no perdonan.

Mujer en edad de jubilación / Libre

Estos recortes, que pueden llegar hasta un 24% para aquellas personas que se jubilan con cinco años de anticipo a pesar de cumplir con creces con los tiempos cotizados, penalizan incluso de forma involuntaria. José lo lamenta: después de cotizar toda la vida, ve injusto este trato.

Voces como la suya claman justicia ante el actual sistema de pensiones en España: comenzaron trabajando muy jóvenes con jornadas maratonianas de trabajo, pero hoy pagan el precio como si no lo hubieran hecho. Por ello, exigen eliminar restos coeficientes reductores.

Lecciones para evitar lo ocurrido

Para evitar que a ti te pueda ocurrir lo mismo que a José (o algo similar), lo mejor es revisar tu vida laboral en la sede electrónica de la Seguridad Social: esto te permite calcular con simuladores oficiales, utilizando los datos reales que constan en el registro.

En caso de que veas algún hueco, explora un convenio especial o la demora para ganar algún bono (hasta un 12% extra por año). Porque en este sistema, la pensión de jubilación no llega sola: exige que la cuides como a un tesoro... y siempre existe alguna posible letra pequeña.