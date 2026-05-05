JUBILACIÓN
Un pensionista con 45 años cotizados alerta: cuidado con esta letra pequeña si te jubilas antes de tiempo
La Seguridad Social recortó un 24% de la pensión a este jubilado por acogerse a la anticipada forzosa.
José Rodríguez Menghini soñaba con una jubilación tranquila, pero a sus 67 años se topó con una realidad amarga. Con 45 años y 7 meses cotizados desde los 15, la Seguridad Social le recortó un 24% de su pensión de por vida por acogerse a la anticipada forzosa.
Los coeficientes reductores
Su historia, compartida en la revista 65 y más, es un aviso para el resto de futuros jubilados. Empezó a trabajar en 1974 sin contrato, luego en empresas de diverso tipo, siempre aportando a la Seguridad Social. Fue despedido cuando ya era mayor, así que agotó su paro correspondiente y el subsidio para mayores de 55.
Ante esta perspectiva, a José no le quedó más remedio que jubilarse antes. En 2026, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses con 38 años y 3 meses cotizados; él los superaba con creces, pero los coeficientes reductores (tal y como pueden leerse en artículo 209 del Real Decreto Legislativo) no perdonan.
Estos recortes, que pueden llegar hasta un 24% para aquellas personas que se jubilan con cinco años de anticipo a pesar de cumplir con creces con los tiempos cotizados, penalizan incluso de forma involuntaria. José lo lamenta: después de cotizar toda la vida, ve injusto este trato.
Voces como la suya claman justicia ante el actual sistema de pensiones en España: comenzaron trabajando muy jóvenes con jornadas maratonianas de trabajo, pero hoy pagan el precio como si no lo hubieran hecho. Por ello, exigen eliminar restos coeficientes reductores.
Lecciones para evitar lo ocurrido
Para evitar que a ti te pueda ocurrir lo mismo que a José (o algo similar), lo mejor es revisar tu vida laboral en la sede electrónica de la Seguridad Social: esto te permite calcular con simuladores oficiales, utilizando los datos reales que constan en el registro.
En caso de que veas algún hueco, explora un convenio especial o la demora para ganar algún bono (hasta un 12% extra por año). Porque en este sistema, la pensión de jubilación no llega sola: exige que la cuides como a un tesoro... y siempre existe alguna posible letra pequeña.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social cubrirá con la base mínima los periodos no cotizados
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- El surrealista alegato de Dani Alves: "Estuve detenido durante 40 años; sigo estando loco, pero ahora para Dios"
- La DGT sorprende: así serán las nuevas matrículas rosas que revolucionarán las carreteras españolas en 2026
- Los veterinarios coinciden: el fallo común en la educación que aumenta la agresividad de los perros y compromete la seguridad del hogar