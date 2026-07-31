Con una pensión de 800 euros y una cabaña construida por ella misma: la decisión de una jubilada (71 años) para ahorrar

La crisis de la vivienda en las grandes ciudades ha provocado que muchos españoles pongan encima de la mesa la opción de invertir en inmobiliaria. Comprar pisos y casas, y alquilarlos, es una opción rentable, pero a veces, poco viable por la escasedad de propiedades.

En España, esta crisis está marcada por una severa escasez de oferta y una alta demanda, ha consolidado el mercado inmobiliario como una de las opciones de inversión más atractivas, a pesar de las barreras de entrada.

El caso de Yaya Bushcraft

Con una pensión mensual de 800 euros, Yaya optó por abandonar el alquiler y construir con sus propias manos una cabaña en las montañas de Girona. Gracias a esta decisión, ha conseguido reducir de forma considerable sus gastos fijos y destinar la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas como la alimentación.

Lo más llamativo de su historia es que nunca había levantado una construcción de este tipo. Según explica, comenzó a aprender a los 68 años viendo tutoriales en internet y, con paciencia y práctica, terminó edificando cuatro pequeñas cabañas. El coste total de los materiales no superó los 5.000 euros.

La jubilada reconoce que nunca se sintió cómoda viviendo entre edificios. "No me gustan las casas de cemento, no me gustan los pisos", afirma al explicar que su intención es permanecer el resto de su vida en la cabaña que ella misma construyó.

La conexión con la naturaleza

Para ella, vivir rodeada de naturaleza no solo supone un ahorro económico, sino también una mejora en su calidad de vida. Explica que la tranquilidad de la montaña y la ausencia de gastos como el alquiler le permiten administrar mejor su pensión y afrontar el día a día con menos preocupaciones.

Noticias relacionadas

También se muestra muy crítica con el modelo de vida tradicional, basado en trabajar durante décadas para hacer frente al pago de una vivienda. "La gente está amargada por hacer ocho horas diarias para cobrar un sueldo, comprarse un piso que van a estar toda su vida pagando", reflexiona.