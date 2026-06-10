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ECONOMÍA

Pedro Sánchez saca pecho y explica el crecimiento de la economía española: "No priorizamos el aumento del gasto en defensa"

España habría liderado el avance tanto en productividad por trabajador como por hora trabajada entre las cuatro principales economías de la Unión Europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Quique García / EFE

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La economía española vivirá un crecimiento durante los próximos meses, triplicando la media de la zona euro. Esto se debe al impulso del consumo privado, el sector de servicios y el turismo, a pesar de los desafíos estructurales a largo tiempo arrastrados como el desempleo y la productividad.

Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, publicó un análisis en el que destaca el comportamiento del país frente al resto de socios europeos. Según la entidad financiera, España está mostrando un ritmo de crecimiento notablemente superior al registrado por el conjunto de la eurozona.

Los expertos del banco de inversión estiman que el Producto Interior Bruto (PIB) español aumentará un 2,1% durante este año. Esta cifra supone triplicar las previsiones de crecimiento de la región europea y sitúa a España como una de las economías más dinámicas del continente en la actualidad.

No obstante, el estudio advierte de algunos riesgos que podrían afectar a la actividad económica en los próximos meses. Entre ellos destaca la posible subida de los costes energéticos, una circunstancia que podría repercutir negativamente en el transporte aéreo y en el sector turístico durante la temporada estival.

Pedro Sánchez señala las claves

Pedro Sánchez reaccionó a este informe a través de X. “Una razón clave para ello es la decisión del Gobierno de no priorizar el aumento del gasto en defensa", empezaba escribiendo. "Esta política ha preservado la credibilidad del país en los mercados financieros, siendo España el único de los cuatro grandes de la UE que reducirá la deuda sobre PIB en los próximos tres años”, decía.

El presidente aprovechó para ironizar sobre las presiones y críticas recibidas desde la derecha política y por parte de la administración estadounidense (con referencias a Donald Trump) para elevar el presupuesto de defensa hasta el 5 %, que no cumplieron.

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El jefe del Ejecutivo aprovechó además para defender la estrategia económica de su Gobierno y subrayar los beneficios que, a su juicio, está generando para el conjunto de la sociedad. En ese sentido, aseguró: “Más crecimiento, más estabilidad fiscal y más Estado del bienestar. Nuestro modelo funciona. Ahora, que vengan las derechas a hablarnos de las virtudes del 5%”.

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