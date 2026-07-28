Pedro Sánchez rompe su silencio sobre las causas judiciales de su hermano y mujer: "Se han dedicado a trabajar"

Pedro Sánchez ha hablado este martes para cerra el curso político con una comparecencia en el Palacio de la Moncloa en la que ha repasado la gestión de los últimos meses y ha respondido a las preguntas de los periodistas. Uno de los asuntos centrales de la rueda de prensa ha sido la situación judicial que afecta a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez.

Sánchez ha salido en defensa de ambos y ha señalado que, más allá de su relación familiar, se trata de dos personas con trayectorias profesionales propias. Según el presidente, tanto su hermano como su mujer han dedicado gran parte de sus vidas a su formación y a su trabajo, rechazando las acusaciones que les afectan y defendiendo su derecho a recurrir aquellas decisiones judiciales que consideren injustas.

Cierra la puerta a más acusaciones

Sobre su hermano David Sánchez, investigado en un procedimiento judicial, el jefe del Ejecutivo considera "que tiene derecho a defenderse y a reclamar una resolución que considere adecuada", decía. Sánchez ha insistido en que su hermano ha construido su carrera profesional por sus propios méritos y que las críticas no deben sustituir al funcionamiento de la justicia.

En relación con Begoña Gómez, Sánchez ha explicado que la conoció antes de llegar a la dirección del PSOE . También ha recordado que, cuando él asumió la Presidencia del Gobierno, ella dejó su actividad empresarial para evitar posibles conflictos de interés, una decisión que, según ha señalado, demuestra su voluntad de actuar con responsabilidad.

El caso 'Plus Ultra'

Durante la comparecencia, el presidente también se ha referido a otros asuntos polémicos, como el caso de la aerolínea Plus Ultra. Sánchez ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha insistido en que la ayuda concedida a la compañía no fue un rescate, sino un préstamo sujeto a condiciones económicas y revisado en varias ocasiones.

Además, Sánchez ha valorado las declaraciones de otros dirigentes políticos y ha mostrado su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo el principio de presunción de inocencia. En su intervención, también ha repasado cuestiones como la vivienda, los incendios recientes, las políticas sociales y la gestión de los fondos europeos.

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El presidente ha recordado la aplicación de la Ley de Vivienda y ha asegurado que en algunas ciudades se ha producido una reducción de los precios del alquiler sin una caída de la oferta. Sánchez ha señalado que garantizar el acceso a una vivienda digna es una de las principales prioridades de su Gobierno.